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Seguridad y confianza también se construyen desde la prevención.

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En coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal participó en la Primera Jornada Lúdico Interinstitucional, desarrollada en el Centro Multiservicios para Atención de Personas Refugiadas, acercando acciones de prevención social del delito, pláticas informativas, actividades lúdico-educativas y difusión de los números de emergencia 9-1-1 y 089.

A través de la Coordinación de Prevención del Delito, el gobierno municipal encabezado por Yamil Melgar fortalece estrategias de proximidad social que promueven la cultura de la prevención, la denuncia responsable y la reconstrucción de la confianza ciudadana. Prevenir también es proteger, informar y construir comunidad.

Estas acciones responden a la visión del gobernador Eduardo Ramírez, a las directrices del doctor Óscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, y al trabajo coordinado que impulsa en Tapachula el comisario Manuel Alejandro Lluch García, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal , quienes han priorizado una política de seguridad basada en la prevención, la participación social y la atención a las causas. Bajo esa ruta, Tapachula avanza y evoluciona en materia de confianza ciudadana, fortaleciendo la coordinación institucional para consolidar entornos más seguros y con mayor tejido social.

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