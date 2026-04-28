Comunicado 175/2026

EL OBJETIVO ES OTORGAR EL DERECHO A LA SALUD: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ANUNCIA QUE LA SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN SE EXTENDERÁ HASTA MAYO

* “De todas maneras en todo mayo vamos a seguir vacunando en Centros de Salud y hospitales”, señaló

* Destacó que en los gobiernos de la Cuarta Transformación en siete años se han creado 4 mil 700 camas, la meta es de 12 mil y se han integrado este año 18 mil 962 especialistas, mientras que en 36 años de neoliberalismo se crearon 4 mil 300 camas e incorporaron máximo 8 mil médicas y médicos cada año

* Por primera vez, se incluye en el esquema de vacunación para embarazadas entre la semana 32 a 36 contra el virus sincicial respiratorio para reducir riesgo de enfermedad grave en recién nacidos: Salud

* Para consultar puntos de vacunación visita: dondemevacuno.salud.gob.mx

Ciudad de México, 28 de abril de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el objetivo de su Gobierno es otorgar el derecho a la salud al pueblo de México a través de la formación de más médicos y médicas, la construcción de 12 mil camas al final del sexenio y la apertura de nuevos Hospitales y Centros de Salud, así como incentivar la salud preventiva; por ello, desde el 25 de abril se puso en marcha la 24° Semana Nacional de Vacunación, la cual se extenderá hasta mayo y que al corte del 27 de abril ha aplicado 916 mil 258 dosis.

“Nuestro objetivo es seguir creciendo: más médicos, más enfermeras, más Centros de Salud, más hospitales. Y muy importante, la salud preventiva. Por eso es el Salud Casa por Casa. Por eso la Semana Nacional de Vacunación. Que por cierto, se queda todo mayo, equipo de todas las instituciones. En la Semana Nacional salen las enfermeras y enfermeros principalmente a vacunar fuera de los Centros de Salud. De todas maneras, en todo mayo vamos a seguir vacunando en Centros de Salud y en hospitales”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Resaltó que en siete años de la Cuarta Transformación se han creado 4 mil 700 camas, en comparación con los 36 años del periodo neoliberal en el que se crearon 4 mil 300 camas. Además, detalló que en lo que va de 2026 se integraron 18 mil 962 especialistas y en el neoliberalismo se incorporaba, en promedio, máximo 8 mil médicas y médicos.

El secretario de Salud, David Kershenobich, detalló que en la 24° Semana Nacional de Vacunación deben vacunarse embarazadas con 20 semanas contra el tétanos, difteria y tos ferina; en cualquier etapa de la gestación contra la influenza; a partir del segundo trimestre contra el Covid-19 y se incluye en el esquema de vacunación para embarazadas entre la semana 32 a 36 contra el virus sincicial respiratorio (VSR), con ello se reduce la posibilidad en recién nacidos de desarrollar enfermedad grave en el 80 por ciento de los casos y de hospitalizaciones en alrededor del 70 por ciento de los casos.

Niñas y niños menores a 1 año: Al nacer, contra la tuberculosis; a los 7 días, contra la hepatitis A; a los dos, cuatro y seis meses, se debe aplicar la vacuna hexavalente; a los dos y cuatro meses, contra el rotavirus y el neumococo; y finalmente, a los seis y siete meses, contra la influenza.

Para niñas y niños de 1 año: La recomendación es a los seis, 12 y 18 meses, contra el sarampión, rubéola y parotiditis; a los 12 meses, contra el neumococo; a los 18 meses, la hexavalente y de hepatitis A, además durante los 4 primeros años se debe aplicar de forma anual la vacuna contra la influenza.

En niñas y niños menores de 8 años: a los 4 años debe aplicarse dosis contra la difteria, tos ferina y tétanos; en caso de tener factores de riesgo, se aplica contra la influenza y a partir de los cinco años, la del Covid-19.

En adolescentes: contra el VPH para estudiantes de quinto de primaria y de 11 años; contra el tétanos/Difteria, la revacunación debe ser cada 10 años; contra la influenza en caso de factores de riesgo; contra el sarampión/rubéola, solo en caso de no tener el esquema completo; contra hepatitis B en caso de no contar con ninguna dosis y contra el Covid-19 si se tiene factores de riesgo.

Para adultos entre 20 y 59 años las vacunas que deben aplicarse son contra el tétanos (revacunación cada 10 años), influenza, en caso de tener factores de riesgo; contra el sarampión/rubéola, solo en caso de no tener el esquema completo; hepatitis B, si no se cuenta con ninguna dosis o si se es personal de salud, y de Covid-19 en caso de factores de riesgo. Y Para las y los adultos mayores la vacunación debe ser contra la influenza, el neumococo y el Covid-19.

Para consultar puntos de vacunación visita: dondemevacuno.salud.gob.mx

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