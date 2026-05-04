Eduardo Ramírez recorre Hospital Vida Mejor y constata atención a pacientes

• Supervisó los avances en la instalación del nuevo equipo biomédico adquirido, con una inversión superior a los 35 mdp

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, realizó un recorrido por distintas áreas del Hospital de Especialidades “Vida Mejor”, en Tuxtla Gutiérrez, con el propósito de evaluar de manera directa las condiciones de atención y fortalecer la calidad de los servicios de salud.

Durante la visita, el mandatario estatal constató el funcionamiento de las áreas médicas así como los avances en la instalación del nuevo equipo biomédico adquirido, con una inversión superior a los 35 millones de pesos, para ampliar la capacidad de atención del hospital, con lo que refrendó el compromiso de su administración con la mejora permanente de los servicios en beneficio de las y los afiliados.

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En este marco, dialogó con pacientes para conocer de primera mano sus necesidades y afirmó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es garantizar que clínicas, hospitales y centros de salud cuenten con equipamiento, medicamentos y personal suficiente para atender a la población.

Por su parte, el director general del Isstech, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, destacó que la incorporación de equipo biomédico de alta tecnología responde a una estrategia integral orientada a fortalecer la infraestructura médica en las unidades del instituto en todo el estado. “Estamos generando procesos y brindando herramientas a nuestras médicas y médicos para que desempeñen mejor su labor. Este equipo es resultado del esfuerzo diario para que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan”, expresó.

Añadió que la incorporación de tecnología moderna permitirá realizar diagnósticos más oportunos, elevar la calidad de la atención y facilitar el trabajo del personal médico mediante herramientas más precisas y seguras.

Entre el equipo biomédico adquirido se encuentran microscopio quirúrgico de microcirugía, sistema LigaSure, arco en C, craneótomo eléctrico, torre laparoscópica, bisturí armónico, sonda para paquimetría, escáner ultrasónico A/B y paquímetro.

Acompañaron al gobernador el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; el oficial mayor, Víctor Manuel Urbina Abadía; el subdirector Médico del Isstech, Miguel Ángel Avendaño, entre otros.