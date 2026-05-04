Avanzan investigaciones en el caso de Jaqueline; se ha asegurado la clínica responsable: Fiscal General

• Se está deslindando la responsabilidad penal y administrativa por posible negligencia médica o malas prácticas

Durante su transmisión en vivo, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, enfatizó que se avanza en las investigaciones por el lamentable fallecimiento de la joven Jaqueline «N», de 25 años de edad, luego de un procedimiento quirúrgico en la clínica particular Santa Sofía, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, y aseguró que no quedará impune.

Mencionó, que la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento del caso a través de redes sociales, por lo que de manera inmediata ordenó que se constituyeran en el lugar peritos médicos legistas, agentes del Ministerio Público y elementos de investigación, para iniciar con las pesquisas y determinar qué había sucedido.

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Indicó, que de acuerdo con la investigación, la necropsia de ley determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico secundario a hemorragia obstétrica primaria. Asimismo, dijo que se realizó un cateo en la clínica Santa Sofía, la cual quedó asegurada mientras se llevan a cabo diligencias periciales y un análisis detallado del expediente clínico que estuvieron dando los médicos que intervinieron desde el ingreso hasta el traslado de la paciente.

Resaltó, que se está deslindando la responsabilidad penal y administrativa por posible negligencia médica o mala práctica durante el procedimiento, ya que ingresó para una cesárea; no obstante, según testimonios de familiares, se les informó de una complicación derivada de una supuesta hemorragia, tras lo cual la joven fue trasladada al Hospital Regional «Dr. Rafael Pascacio Gamboa», donde falleció.

Igualmente, subrayó que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud para verificar la documentación de la clínica, y refirió que existen otras denuncias de pacientes que fueron intervenidos y tienen inconformidades con dicho nosocomio, las cuales también serán investigadas. Hizo un llamado a la población para denunciar cualquier situación en la que no se reciba atención médica profesional, eficiente y honesta en clínicas o sanatorios particulares.

En otro momento, Jorge Llaven explicó que transportistas de carga estaban siendo extorsionados mediante llamadas telefónicas en las que se les exigían cantidades importantes de dinero a cambio de permitirles trabajar. Señaló que los responsables se hacían pasar por un grupo generador de violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, afirmando tener control del Sureste.

Indicó, que como consecuencia de estas amenazas, las víctimas sufrieron daños en sus vehículos en distintos estados; uno de ellos en Tabasco y otro en Veracruz. Tras la denuncia, se inició una investigación que incluyó trabajos tecnológicos, con la participación de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Derivado de estas acciones, se logró detener a Fabián “N”, originario de Villaflores, así como Rubén “N”, Raúl “N”, José Alberto “N” y Andrés “N”, todos originarios de Villa Corzo, como presuntos responsables, a quienes se les aseguraron tres vehículos, un arma larga tipo AK-47, además de diversas dosis de los narcóticos marihuana y «cristal». Precisó que aún faltan más personas por detener, pero que ya se detuvieron a los autores materiales.

Indicó, que estas personas se pusieron de acuerdo y premeditaron la comisión del delito de extorsión, por lo que enfrentarán la justicia por el delito de extorsión agravada, el cual puede alcanzar hasta 27 años de prisión.

Dentro de los temas visualizados en la transmisión, el Fiscal informó que debido al homicidio de Javier “N”, quien era catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, por hechos ocurridos en el municipio de Huehuetán en 2025, ya se encuentra detenida Sandra “N”, alias “La Pájara”, como presunta autora intelectual del ilícito.

Dijo que se tiene como línea de investigación una deuda que tenía la víctima con la inculpada, motivo por el que ordenó privarlo de la vida, por lo que se continúan con las investigaciones para localizar a los responsables materiales y presentarlos ante la justicia.

Agregó, que la presunta responsable también está involucrada con los hechos delictuosos suscitados en el bar “El Hormiguero” en la ciudad de Tapachula, donde fallecieron tres personas y por los que se encuentran detenidas siete personas, quienes ya están vinculados junto a Sandra “N”.

Al abordar la incidencia delictiva, el Fiscal dijo que, de acuerdo con el corte estadístico de enero a abril de 2026, comparado con el mismo periodo de 2025, en Tuxtla Gutiérrez se registra una disminución. Detalló que en delitos diversos hay una reducción cercana al 49%, al pasar de mil 307 carpetas de investigación en 2025 a 662 en 2026; mientras que en delitos de alto impacto, hay una disminución del 23%, al pasar de 94 carpetas en 2025 a 72 en 2026.

A nivel estatal, destacó que Chiapas presenta una reducción del 44% en delitos generales, al pasar de 5 mil 235 carpetas de investigación en 2025, a 2 mil 920 en 2026. En delitos de alto impacto, la disminución es del 29%, al registrar 411 carpetas frente a 579 del año anterior, lo que posiciona a la entidad con una tendencia favorable en materia de seguridad.

Reconoció que, si bien se han logrado avances importantes en la reducción de la incidencia delictiva y en el combate a la impunidad, especialmente en delitos como el feminicidio, donde existe una alta efectividad en su esclarecimiento, es necesario reforzar las acciones preventivas para evitar que estos hechos ocurran.

De esta forma, anunció el fortalecimiento de una estrategia integral de prevención que contempla la intervención en colonias, barrios y comunidades, con énfasis en la reducción del consumo de alcohol y drogas como factores asociados a la comisión de delitos.