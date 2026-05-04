El Fiscal Informa

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Desde la FGE.
Compartiré avances sobre la investigación del fallecimiento de una joven tras un procedimiento quirúrgico en una clínica particular de Tuxtla Gutiérrez.
Además, informaré sobre la detención de presuntos extorsionadores vinculados a la Confederación Nacional de Transportistas en Chiapas y el esclarecimiento del homicidio de un maestro de la Unach ocurrido en junio de 2025.
Y como cada lunes, también presentaré el reporte de incidencia delictiva en la capital chiapaneca.

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