lunes, mayo 4, 2026
spot_img
InicioAl InstanteNo hay inversión, y menos modernización en la zona de aduanas
Al Instante

No hay inversión, y menos modernización en la zona de aduanas

0
2

Administraciones federales van y vienen, y continúa la problemática de saturación de unidades pesadas en las carreteras de acceso al puente fronterizo de Suchiate que comunica a México con Guatemala, y por donde a diario pasan miles de toneladas de mercancía de cada año.

No hay inversión, y menos modernización en la zona de aduanas, lo que provoca que cada semana se registre congestionamiento vial, afectando a los habitantes de la zona, y el riesgo latente de posibles accidentes.

Las filas de unidades pesadas, varadas a lo largo de la carretera fronteriza es de varios kilómetros. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
ÚLTIMAHORA
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

ÚLTIMAHORA

Al Instante staff - 0
#ÚLTIMAHORA 🚨 En una carta, la Casa Blanca afirmó al Congreso que las hostilidades con Irán han "cesado", a pesar de la continua presencia...
Leer más

RINCÓN NOSTÁLGICO

Al Instante staff - 0
De la Estación Hacia el Texcuyuapan Leopoldo Constantino García* Teófilo Acebo fue un próspero agricultor originario de Tonalá, Chiapas que logró, gracias a su trabajo, hacerse...
Leer más

RINCÓN NOSTÁLGICO

Al Instante staff - 0
El Cine Tropical Leopoldo Constantino García Hace tres meses mi amigo David Culebro me obsequio un cuadro donde se advierte una fotografía de una esquina de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ÚLTIMAHORA

RINCÓN NOSTÁLGICO

RINCÓN NOSTÁLGICO

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV