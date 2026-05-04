Administraciones federales van y vienen, y continúa la problemática de saturación de unidades pesadas en las carreteras de acceso al puente fronterizo de Suchiate que comunica a México con Guatemala, y por donde a diario pasan miles de toneladas de mercancía de cada año.

No hay inversión, y menos modernización en la zona de aduanas, lo que provoca que cada semana se registre congestionamiento vial, afectando a los habitantes de la zona, y el riesgo latente de posibles accidentes.

Las filas de unidades pesadas, varadas a lo largo de la carretera fronteriza es de varios kilómetros. EL ORBE/ Mesa de Redacción.