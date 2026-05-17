Con honestidad, continúa la transformación de Tapachula: Yamil Melgar

* Ciudadanos reconocen al alcalde Yamil Melgar su trabajo

Tapachula, Chiapas; 17 de mayo de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, destacó que Tapachula continúa avanzando con obras de infraestructura y acciones de mejoramiento urbano que hoy son reconocidas por la ciudadanía, al reflejarse en una ciudad más ordenada, iluminada y funcional.

El edil señaló que actualmente continúan los trabajos de rehabilitación en la Primera y Quinta Avenida Norte, obras que buscan mejorar la movilidad, fortalecer la imagen urbana y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas. Asimismo, resaltó que el gobierno municipal mantiene obras y acciones en la zona alta, zona media y zona baja del municipio, priorizando el desarrollo integral de las comunidades.

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En ese sentido, informó que este lunes 18 de mayo iniciarán nuevas obras de pavimentación en la zona baja, incluyendo el acceso al ejido Morelos, fortaleciendo la conectividad y mejorando las condiciones de movilidad para las familias de ese sector.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, a quien calificó como un gran aliado de Tapachula, destacando que el trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y municipal ha permitido fortalecer las acciones en materia de paz, seguridad, infraestructura y recuperación de espacios públicos.

Yamil Melgar resaltó también la instalación de más de 4 mil luminarias de alumbrado público mediante el programa “Rueda Seguro”, además de la rehabilitación del emblemático Reloj Floral y diversas acciones de embellecimiento urbano que fortalecen la identidad y confianza de las familias tapachultecas.