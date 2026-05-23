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Empresarios Piden Reactivar Botón de Seguridad

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• El sistema ayudaría a inhibir delitos en el centro de la ciudad.

Tapachula Chiapas 22 de mayo de 2026.- Comerciantes del paseo peatonal de Tapachula
solicitaron a las autoridades municipales reactivar e implementar de manera integral el programa del “Botón de Seguridad” en el primer cuadro de la ciudad, al considerar que esta medida fortalecería la vigilancia, reduciría los robos y devolvería la confianza tanto al sector comercial como a los visitantes.

El médico veterinario Roberto Alejandro García Zenteno, representante de los empresarios de la zona peatonal, señaló que la situación de inseguridad en el centro de la ciudad se ha vuelto cada vez más complicada, afectando directamente a locatarios, clientes y turistas provenientes de Guatemala y de municipios cercanos. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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