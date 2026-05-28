Desde el Soconusco, Juan Carlos Moreno Guillén rompe con los esquemas y acerca la justicia al pueblo

– La justicia sale al encuentro del pueblo en Villa Comaltitlán y Escuintla

Entre música, muestras de afecto, espacios de diálogo y la participación activa de familias, sectores sociales y autoridades municipales, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, llevó el programa “Acercando la Justicia al Pueblo” a los municipios de Villa Comaltitlán y Escuintla, continuando con la gira de trabajo por la región Soconusco y fortaleciendo una visión humanista de la impartición de justicia.

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En Villa Comaltitlán, el ambiente festivo y comunitario marcó el inicio de este encuentro donde cientos de habitantes acudieron al Parque Central para dialogar directamente con las autoridades judiciales. Desde esta tierra de gran tradición gastronómica, agrícola y de ecoturismo, el magistrado presidente reiteró la necesidad de dejar atrás el aislamiento histórico de las y los juzgadores, destacando que el objetivo de una justicia humanista es fortalecer la cohesión social y construir condiciones reales de paz desde las comunidades.

Durante este encuentro, Sara Cárdenas Hernández, en representación de las mujeres comaltitlecas, reconoció el esfuerzo y liderazgo del titular de la casa de la justicia para acercar el Poder Judicial a los pueblos, a las familias y a su vida cotidiana, mientras que el alcalde Gerardo Pérez Gómez destacó la relevancia de recibir, por primera vez, la visita de un magistrado presidente en este municipio. Asimismo, representantes del sector jurídico entregaron un reconocimiento al magistrado presidente por su trayectoria y trabajo constante a favor del fortalecimiento institucional en Chiapas.

Más tarde, en Escuintla, acompañado por el alcalde Carlos González Moreno, familias, representantes ejidales, integrantes del sector transporte, estudiantes y ciudadanía en general participaron en un diálogo abierto realizado en el domo del Parque Central, donde Moreno Guillén recordó que este programa busca romper las barreras burocráticas y combatir la percepción de lejanía que históricamente mantuvo distante al Poder Judicial de la población.

En este municipio de profunda herencia histórica y arraigo comunitario, el magistrado presidente señaló que abrir las puertas de las instituciones y presentar directamente a juezas, jueces, magistradas y magistrados, permite construir confianza y fortalecer el vínculo entre ciudadanía e instituciones. Por ello, reiteró que la justicia comienza en lo cotidiano y que una verdadera transformación institucional solo es posible cuando existe escucha activa, presencia territorial y demuestra con hechos que la justicia es la paz.

Con estas acciones, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén concluyó una gira de trabajo por cuatro municipios de la región Soconusco, fortaleciendo una visión institucional que busca recorrer los distintos distritos judiciales de Chiapas y continuar acercando la justicia a cada comunidad.