ORDEN Y MOVILIDAD PARA TRANSFORMAR TAPACHULA: YAMIL MELGAR

* Como parte de la estrategia de reordenamiento urbano y recuperación de espacios públicos, se liberan vialidades del centro de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 27 de mayo de 2026.

Con el objetivo de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad y recuperar espacios públicos para beneficio de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Tapachula realizó un operativo de ordenamiento y alineación en diversas vialidades del primer cuadro de la ciudad.

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El presidente municipal, Yamil Melgar, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia integral de transformación urbana que impulsa su administración para construir una ciudad más ordenada, segura y funcional para todas y todos.

Las acciones se llevaron a cabo en la Décima Avenida, 12 Avenida, Primera Poniente, Tercera Poniente, Quinta Poniente, Séptima Poniente y Novena Poniente, permitiendo liberar espacios que obstaculizaban la circulación vehicular y peatonal.

En estos trabajos participaron la Secretaría de Servicios Públicos, encabezada por Carlos Brancamontes; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), a cargo de Juan Carlos Gallegos; la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, dirigida por el Dr. Manuel Alejandro Lluch García, así como la Dirección de Vialidad Municipal, encabezada por Luis Eduardo Terán Saucedo.

“Estamos recuperando espacios para la ciudadanía y generando mejores condiciones de movilidad. Estas acciones contribuyen a una ciudad más ordenada, segura y funcional para todas y todos”, expresó Yamil Melgar.

Derivado de estos trabajos, las vialidades intervenidas pasaron de contar con apenas entre dos y dos metros y medio de arroyo vehicular libre, a disponer actualmente de entre cinco y medio y seis metros de circulación efectiva, mejorando el flujo vehicular, reduciendo riesgos de accidentes y brindando mayor seguridad a peatones, comerciantes y usuarios de los mercados.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir construyendo una ciudad más ordenada, accesible y segura para las familias tapachultecas.