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ORDEN Y MOVILIDAD PARA TRANSFORMAR TAPACHULA: YAMIL MELGAR

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* Como parte de la estrategia de reordenamiento urbano y recuperación de espacios públicos, se liberan vialidades del centro de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 27 de mayo de 2026.

Con el objetivo de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad y recuperar espacios públicos para beneficio de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Tapachula realizó un operativo de ordenamiento y alineación en diversas vialidades del primer cuadro de la ciudad.

El presidente municipal, Yamil Melgar, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia integral de transformación urbana que impulsa su administración para construir una ciudad más ordenada, segura y funcional para todas y todos.

Las acciones se llevaron a cabo en la Décima Avenida, 12 Avenida, Primera Poniente, Tercera Poniente, Quinta Poniente, Séptima Poniente y Novena Poniente, permitiendo liberar espacios que obstaculizaban la circulación vehicular y peatonal.

En estos trabajos participaron la Secretaría de Servicios Públicos, encabezada por Carlos Brancamontes; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), a cargo de Juan Carlos Gallegos; la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, dirigida por el Dr. Manuel Alejandro Lluch García, así como la Dirección de Vialidad Municipal, encabezada por Luis Eduardo Terán Saucedo.

“Estamos recuperando espacios para la ciudadanía y generando mejores condiciones de movilidad. Estas acciones contribuyen a una ciudad más ordenada, segura y funcional para todas y todos”, expresó Yamil Melgar.

Derivado de estos trabajos, las vialidades intervenidas pasaron de contar con apenas entre dos y dos metros y medio de arroyo vehicular libre, a disponer actualmente de entre cinco y medio y seis metros de circulación efectiva, mejorando el flujo vehicular, reduciendo riesgos de accidentes y brindando mayor seguridad a peatones, comerciantes y usuarios de los mercados.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir construyendo una ciudad más ordenada, accesible y segura para las familias tapachultecas.

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