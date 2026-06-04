GRAN APERTURA

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EL ORBE AL MOMENTO:

FUERTE ACCIDENTE DEJA DAÑOS MATERIALES EN LA 3ª SUR

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Tapachula, Chiapas; jueves 4 de junio de 2026.- Un accidente vial se registró la mañana de este jueves, alrededor de las 10:20 horas, en...
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Protección Civil Activa Vigilancia por Lluvias Intensas en el Soconusco; Llaman a la Población a Prepararse

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• La región permanece en alerta amarilla ante el pronóstico de precipitaciones de hasta 150 milímetros y la influencia de la onda tropical número 4. Tapachula,...
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Conferencia de prensa matutina en vivo. Jueves 04 de junio 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

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Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
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Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

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