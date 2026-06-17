Con éxito finalizan las visorías de Tapachula FC TDP

Con una destacada participación de jóvenes futbolistas de la región, Tapachula FC concluyó con éxito las visorías para integrar su plantilla de la Liga TDP de cara a la temporada 2026-2027.

Las pruebas se llevaron a cabo los días 15, 16 y 17 de junio en la cancha del Estadio Olímpico de Tapachula, donde cientos de jóvenes atendieron el llamado realizado por la institución tapachulteca para futbolistas nacidos entre los años 2006 y 2011.

Durante tres días de intensa actividad, el cuerpo técnico evaluó las capacidades técnicas, físicas y tácticas de los participantes, quienes buscaron ganarse un lugar dentro del proyecto deportivo de la escuadra de La Perla del Soconusco.

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Con la realización de estas visorías, Tapachula FC da inicio formal a los trabajos de conformación de su equipo de Liga TDP, enfocado en afrontar con la mejor preparación posible la próxima campaña del futbol profesional mexicano.

Los jugadores que resultaron seleccionados para formar parte del plantel comenzarán su etapa de pretemporada el próximo lunes 22 de junio, fecha en la que arrancarán los trabajos de preparación bajo la supervisión del cuerpo técnico.

Tapachula FC competirá nuevamente dentro del Grupo 2 de la Liga TDP, categoría en la que ha logrado clasificar a la liguilla durante sus dos temporadas de participación, consolidándose como uno de los proyectos deportivos más importantes de la región. Para la campaña 2026-2027, la institución buscará mantener su crecimiento deportivo y alcanzar los objetivos trazados.

Asimismo, la directiva informó que en los próximos días se dará a conocer la convocatoria para las visorías del equipo de Liga Premier, dirigidas a jugadores nacidos entre los años 2000 y 2005. La fecha, sede y horario de dichas pruebas serán anunciados oportunamente a través de los canales oficiales del club.