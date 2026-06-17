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Migrantes Anuncian la Salida de Una Nueva Caravana de Tapachula

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• El objetivo es viajar a la ciudad de Monterrey, en donde esperan encontrar trabajo y mejores condiciones de vida.

Tapachula, Chiapas 16 de junio 2026.- Un grupo de migrantes, principalmente de origen centroamericano, anunció la conformación de una nueva caravana que partirá el próximo 20 de junio a las 5:00 de la mañana desde el Parque Bicentenario de Tapachula con destino a Monterrey, Nuevo León.

A diferencia de otros movimientos migratorios que buscan llegar a la frontera norte para intentar ingresar a Estados Unidos, los organizadores señalaron que su propósito es radicar en territorio mexicano, obtener documentación legal y acceder a mejores oportunidades laborales. El ORBE/ Mesa de Redacción.

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