ARIES: (21 marzo-20 abril) Te das cuenta de las cosas tal como son, lo que te abre puertas a nuevas maneras de conseguir tus objetivos. Esto puede llevarte a replantear tus planes y estrategias.

TAURO: (21 abril-20 mayo) Te inspiras a capacitarte y entrenarte para volverte más ágil y competitivo, nutriendo tu intelecto y alcanzando nuevas metas.

GÉMINIS: (21 mayo-21 junio) Nuevas condiciones y experiencias captan tu atención, y una cuestión inesperada puede apoderarse de tu voluntad, llevándote a involucrarte de manera intensa.

CÁNCER: (22 junio-22 julio) Tu capacidad para ayudar y apoyar a quienes lo necesitan se intensifica, y no pasarás por alto las necesidades o sufrimientos de alguien.

LEO: (23 julio-22 agosto) Te enfocas en el camino correcto, mostrándote las rutas más certeras y beneficiosas para tu crecimiento y éxito. Con su influencia, podrás discernir qué acciones tomar.

VIRGO: (23 agosto-22 septiembre) Tu habilidad para comunicarte de manera efectiva y aprovechar al máximo las oportunidades te permite encontrar acciones bien remuneradas y crecer en tu carrera.

LIBRA: (23 septiembre-22 octubre) Te vuelves más dinámico y activo, llevándote a buscar la satisfacción de tus ambiciones y gustos con determinación y energía. La flojera se desvanece.

ESCORPIÓN: (23 octubre-21 noviembre) La reciprocidad se manifiesta, materializando resultados positivos que sientan un precedente favorable para tu futuro.

SAGITARIO: (22 noviembre-21 diciembre) Es el momento ideal para destacarte en tu ámbito laboral. Tu trabajo te llevará a obtener reconocimiento como una figura indispensable.

CAPRICORNIO: (22 diciembre-21 enero) Infundes confianza y claridad en tus creencias y valores. Te permite definir tus ideales y formas de ver la vida, lo que a su vez te da un sentido de propósito.

ACUARIO: (22 enero-19 febrero) Aunque pueden surgir imprevistos, esta energía te permite adaptarte y comprender el propósito detrás de estos sucesos.

PISCIS: (20 febrero-20 marzo) Estás dispuesto a transformarte y evolucionar, dejando atrás lo que no te sirve. Esta disposición te permite hacer los cambios necesarios para mejorar tu vida. SUN