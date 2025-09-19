‘Checo’ Pérez, el Mejor en la Historia del GP de Azerbaiyán

El Circuito callejero de Bakú no se entiende sin la presencia de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien se mantiene como el piloto de Fórmula 1 que cuenta con mejores resultados en la historia del GP de Azerbaiyán… hasta antes de que se corra su octava edición este 2025.

La primera edición del GP de Azerbaiyán se llevó a cabo en 2017, donde Daniel Ricciardo llevó a la cima a Red Bull, escudería que se consagra como la más ganadora en Bakú 4/7.

Pese a que el inicio del piloto mexicano en Bakú no es digno de recordar, el tapatío revirtió la historia y en 4 de las siguientes 5 ediciones terminó en el podio, dos de ellas proclamándose como ganador (2021 y 2023) del Circuito callejero de la capital de Azarbaiyán.

Este 2025, será la primera vez en la historia de la Fórmula 1 en la que ‘Checo’ Pérez no esté en la grilla de partida en el GP de Azerbaiyán, sin embargo, se espera que este 2026, el mexicano vuelva al protagonismo defendiendo a Cadillac.

F1: TODOS LOS GANADORES EN BAKÚ

Red Bull es la escudería con más triunfos en la historia (4), mientras que Mercedes (2) y McLaren (1) son las otras que han logrado conquistar el título de la carrera número 17 en la temporada:

-2017 / Daniel Ricciardo (Red Bull), ‘Checo’ ret.

-2018 / Lewis Hamilton (Mercedes), ‘Checo’ 3°.

-2019 / Valtteri Bottas (Mercedes).’Checo’ 6°.

-2021 / Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull).

-2022 / Max Verstappen (Red Bull), ‘Checo’ 2°.

-2023 / Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull).

-2024 / Oscar Piastri (McLaren), ‘Checo’ 17°.

* En 2020 no se corrió el GP de Azerbaiyán debido a la pandemia del Covid-19 que azotó al mundo entero.