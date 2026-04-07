Así se Jugarán los Cuartos de Final de la Concachampions

Ciudad de México, abril 6.- Comienzan los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde la Liga MX continúa con cuatro representantes: América, Cruz Azul, Tigres y Toluca, quienes buscan imponerse a los de la MLS.

La cartelera la abren Las Águilas frente a Nashville en Geodis Park en punto de las 18:00 horas del centro de México. El equipo azulcrema llega tras empatar 1-1 con Santos; mientras que el cuadro de la MLS empató con el Chicago Fire.

Ese mismo martes, La Máquina también ve acción frente al LAFC en el BMO Stadium a las 20:00 horas. Los capitalinos quieren hacerle frente a una de las mejores ofensivas del futbol estadounidense.

Para el miércoles también se juegan dos partidos. A diferencia de los otros dos duelos, aquí los mexicanos comenzarán como locales para cerrar de visitantes.

Tigres recibe en el Estadio Universitario al Seattle Sounders en el juego pactado a las 19:00 horas. Los felinos perdieron 1-0 frente Xolos de Tijuana; su rival ganó por el mismo marcador su juego ante el Houston Dynamo.

A las 21:00 horas, Toluca le hace los honores al LA Galaxy en el Nemesio Diez, en uno de los duelos más llamativos de esta fase. Curiosamente, ambas escuadras llegan después de perder sus partidos de liga.

Martes 7 de abril

Nashville vs América

• Horario: 18:00 horas

• Transmisión: FOX One

LAFC vs Cruz Azul

• Horario: 20:00 horas

• Transmisión: FOX One

Miércoles 8 de abril

Tigres vs Seattle Sounders

• Horario: 19:00 horas

• Transmisión: FOX One

Toluca vs LA Galaxy

• Horario: 21:00 horas

• Transmisión: FOX One