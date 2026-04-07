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Chivas no Suelta el Liderato del Clausura 2026

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Ciudad de México, abril 6.- Guadalajara se mantiene líder del Clausura 2026 de la Liga MX con 31 unidades, esto tras repartir unidades ante Pumas en el Estadio Akron en donde el encuentro terminó 2-2.
Tabla de la Liga MX – Santos a pesar de empatar ante el América no logra salir del fondo de la tabla general, todo parece indicar que culminará el certamen como el peor conjunto del Clausura 2026.

Lugar Equipo Puntos
1.- Guadalajara … 31
2.- Cruz Azul … 27
3.- Toluca … 26
4.- Pachuca … 25
5.- Pumas … 24
6.- América … 18
7.- Atlas … 18
8.- Tigres … 17
9.- Necaxa … 16
10.- León … 16
11.- Tijuana … 15
12.- FC Juárez … 15
13.- Monterrey … 14
14.- A. de San Luis … 14
15.- Puebla … 13
16.- Querétaro … 11
17.- Mazatlán FC … 11
18.- Santos … 9

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