Detenidos por Huachicol Alcanzan a la Marina

La cruzada del Gobierno Federal contra el huachicol fiscal llegó a la cúpula naval del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y el exdirector de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez, presuntamente vinculados con dicho delito.

Ambos fueron aprehendidos durante la semana junto a cinco hombres y dos mujeres, entre los que se encuentran empresarios y otros servidores públicos, en un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Marina (Semar) contra el mercado ilegal de combustibles.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los dos detenidos contaban con orden de aprehensión y están ligados al aseguramiento de 10 millones de litros de combustible ilegal en el buque ChallengeProcyon, procedente de Texas, en marzo pasado en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

A finales de marzo pasado, el gabinete de seguridad informó el aseguramiento del buque ChallengeProcyon, con bandera de Singapur, que transportaba 10 millones de litros de diesel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, además de 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos, tres camionetas pick-up, equipos de cómputo y otros materiales.

García Harfuch indicó que la investigación continúa, por lo que ya trabajan para detener a todos los implicados en el huachicoleo fiscal que ha provocado pérdidas millonarias al fisco por la evasión de impuestos: «El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito, como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal».

Según el Registro Nacional de Detenciones, el vicealmirante Farías Laguna fue detenido el pasado martes y trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, para ser presentado ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra.

Se trata del militar de más alto rango detenido hasta el momento por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su estrategia contra el huachicol fiscal en el país.

Un ascenso vertiginoso en la Marina.

Se indicó que Farías Laguna tuvo un vertiginoso ascenso dentro de la Secretaría de Marina junto con su hermano Fernando, quienes en el sexenio pasado fueron señalados por encabezar una red de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias.

Ambos son hijos de la cuñada del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, a quien el expresidente López Obrador definió como una persona «honesta, íntegra… un hombre recto, íntegro y honesto». En tan sólo dos años, Manuel Roberto pasó de contralmirante a vicealmirante, el segundo rango más importante dentro de la jerarquía naval, gracias a su cercanía y parentesco con el almirante Ojeda Durán, de quien fue su secretario particular, según fuentes federales.

El otro detenido es Martínez, exdirector de Administración y Finanzas de la Asipona del puerto de Tampico, quien dejó el cargo en mayo de este año, tras el aseguramiento del buque ChallengeProcyon.

El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reporta que el exfuncionario de la Administración del Sistema Portuario Nacional fue capturado ayer a la una de la tarde; sin embargo, no se específica el lugar ni la autoridad que llevó a cabo la detención.Sun