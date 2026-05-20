6 Muertos, 12 Detenidos y 20 Prófugos en la Narcored de Los Chapitos

El expediente judicial construido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, suma actualmente 38 acusados, de los cuales 6 han muerto, 12 se encuentran bajo custodia de autoridades estadounidenses, y al menos 20 permanecen prófugos, entre ellos líderes criminales y exfuncionarios mexicanos.

Según la información de Infobae, que detalla que el caso identificado como S9 23 Cr. 180, comenzó a integrarse desde abril de 2023 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y es considerado uno de los procesos más amplios emprendidos por Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa.

El expediente abarca desde operadores financieros y proveedores de precursores químicos hasta presuntos funcionarios mexicanos señalados de proteger las operaciones del grupo criminal.

De acuerdo con la publicación, la acusación original contemplaba a 28 personas, pero en abril de 2026 se presentó una acusación ampliada que incorporó a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos, lavado de dinero, uso de armas de alto poder y delitos relacionados con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Entre los seis acusados fallecidos se encuentran operadores identificados como piezas clave dentro de la estructura de Los Chapitos.

Uno de ellos fue Luis Javier Benítez Espinoza, alias “El Catorce”, encontrado muerto en Culiacán en septiembre de 2023. También figura Martín García Corrales, alias “Tano” o “Cachuchas”, presuntamente relacionado con laboratorios de fentanilo y hallado sin vida en agosto de 2024 en Sinaloa.

La lista incluye además a Mario Alberto Jiménez Castro, “El Kastor”, operador financiero asesinado en el Estado de México en febrero de 2025; Jorge Humberto Figueroa Benítez, “El 27” o “La Perris”, abatido por fuerzas militares en Navolato en mayo de 2025; Óscar Noé Medina González, “El Panu”, ejecutado en un restaurante de Ciudad de México en diciembre de ese año, y Alan Gabriel Núñez Herrera, presunto operador logístico encontrado muerto un día después en Culiacán.

Infobae señala que 12 acusados ya están bajo custodia de autoridades estadounidenses, tras detenciones realizadas en México, Guatemala, Grecia y Colombia. Entre ellos destaca Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, extraditado a Estados Unidos en 2023, y quien posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados con crimen organizado y narcotráfico. Su sentencia está programada para julio de 2026.

También fueron detenidos personajes como Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, señalado como jefe del aparato armado de “Los Chapitos”; Leobardo García Corrales, alias “Leo”; así como operadores financieros, traficantes de armas y enlaces internacionales relacionados con el suministro de precursores químicos para la fabricación de fentanilo. Algunos de ellos ya alcanzaron acuerdos de culpabilidad con autoridades estadounidenses.

Entre los prófugos figuran Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y considerados líderes visibles de Los Chapitos. Según el reporte, ambos enfrentarían cargos por conspiración para traficar fentanilo, lavado de dinero y uso de armamento de alto poder.

El expediente también incluye a funcionarios y exfuncionarios sinaloenses que no han sido detenidos ni se han entregado a autoridades estadounidenses, entre ellos el senador Enrique InzunzaCázarez, mandos policiacos y exintegrantes de corporaciones de seguridad estatal y municipal.

Además, continúan prófugos cuatro ciudadanos chinos acusados de suministrar precursores químicos utilizados para producir fentanilo. Por M@S INFORMACIÓN