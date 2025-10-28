martes, octubre 28, 2025
Enrique Guzmán Confiesa que por las Noches le Habla a Silvia Pinal

Enrique Guzmán confiesa que, por las noches, le habla a Silvia Pinal (Q.E.P.D.), su exesposa, declaración que causa sorpresa pues, luego de su intricado divorcio, en la década de los setenta, la diva y el cantante sostuvieron un vínculo distante. Este fin de semana, el cantante de rock and roll se presentó en La Maraka, donde interpretó gran parte de su repertorio, desbordado de grandes éxitos.
Al término del show, Guzmán fue captado por las cámaras, entre ellas, la de «Venga la alegría», la cual lo cuestionó acerca de cómo recordaría a doña Silvia, ahora que se acerca el Día de Muertos y, posteriormente, el primer aniversario luctuoso de la actriz, quien perdió la vida el 28 de noviembre. ¿La respuesta de Enrique Guzmán?, sorprendió a todos los presentes, pues afirmó que no necesitaba esperar la llegada del Día de los Fieles Difuntos, como también se le conoce al 2 de noviembre, para recordar a la diva, ya que su recuerdo está latente en su día a día.
“Yo hablo con ella todas las noches”, expresó. Además, afirmó que doña Silvia le había regalado una de las cosas más valiosas de su vida; a sus hijos Alejandra y Luis Enrique Guzmán. “Ya sabes, es la madre de mis mejores hijos”, dijo al matutino. Guzmán es, además, padre de Daniela y Enrique, los hijos que tuvo a lado de Rosalba Welter, su esposa actual y que, en la actualidad tiene, 45 y 41 años, respectivamente. SUN

