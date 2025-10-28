martes, octubre 28, 2025
spot_img
InicioOrbita de estrellasExtorsionan a Susana Zabaleta y Luego Roban su Casa
Orbita de estrellas

Extorsionan a Susana Zabaleta y Luego Roban su Casa

0
11

Susana Zabaleta recurrió a sus redes sociales para contar que fue víctima de robo. Esto sucedió el domingo 26 de octubre, luego de que la señora que trabaja en su casa fuera extorsionada por los responsables de ingresar a su domicilio a sustraer objetos de valor. Alrededor del mediodía, la cantante subió un video donde, claramente, se encuentra en otra parte del mundo, pero el clip no fue compartido con fin de mostrar parte de sus vacaciones, sino para exhibir que, una vez más, fue víctima de la delincuencia.
“La Zabaleta” reveló que, minutos antes de grabar el video, recibió unos mensajes de dudosa procedencia, y de remitente desconocido, por lo que, inmediatamente, se puso en contacto con la señora que la ayuda con las tareas de la casa; así se enteró del robo que acaba de sufrir su casa. “Como muchos saben no estoy en casa, estoy disfrutando de unas vacaciones, como siempre lo hago en octubre, pero hace como media hora me mandó un mensaje alguien raro, se me hizo raro, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar todas las cosas valiosas”, exhibió.
La soprano dijo estar cansada de la situación que atraviesa nuestro país, al indicar que no es la primera vez que le roban. “No es la primera vez que me pasa, han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, me ha pasado tantas veces en la vida que, parece que uno nunca acaba de pagar y pagar y pagar y pagar, como cuando uno lo roban, dices ´ya´, pero esto sigue y sigue”, profundizó. SUN

Extorsionan a Susana Zabaleta y Luego Roban su Casa
Artículo anterior
Frida Sofía Lanza Videos de Terror en Vísperas de Halloween
Artículo siguiente
Enrique Guzmán Confiesa que por las Noches le Habla a Silvia Pinal
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa en vivo. Martes 28 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

¡Resultados de la Jornada 10 Platino Plus 65 y Más!

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas, 22 de Septiembre 2025.- Emocionantes encuentros de fútbol, se dieron en la pasada fecha 10, en la categoría Platino Plus 65 y...
Leer más

Médicos Democráticos y Dinos Quedan 1-1 en El Envida

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.-Las escuadras de Médicos Democráticos, y Deportivo Dinos, dividen puntos al empatar 2-2 el pasado domingo por la mañana, en el campo uno,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV