martes, octubre 28, 2025
spot_img
InicioOrbita de estrellasFrida Sofía Lanza Videos de Terror en Vísperas de Halloween
Orbita de estrellas

Frida Sofía Lanza Videos de Terror en Vísperas de Halloween

0
15

En vísperas de Halloween y de las tradiciones de Día de Muertos, la influencer Frida Sofía subió un par de videos a sus redes sociales, en los que aparecen personajes de terror, pero también con posibles mensajes indirectos hacia algunos de sus familiares, según la percepción de algunos de sus seguidores.
En un corto video hecho con inteligencia artificial, se ve en el que detrás de la guapa influencer se ve a Pennywise, payaso de la película «It», y una serie de esqueletos, quienes disfrutan con ella en un parque de diversiones de terror.
En un segundo clip, aparece Sofía recostada en un jardín, cuando de pronto, en un acercamiento, ella abre la boca para dejar salir una tarántula. SUN

Frida Sofía Lanza Videos de Terror en Vísperas de Halloween
Artículo anterior
Usuarios Critican a Julión Álvarez por Cantar con Ángela Aguilar y Nodal
Artículo siguiente
Extorsionan a Susana Zabaleta y Luego Roban su Casa
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa en vivo. Martes 28 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

¡Resultados de la Jornada 10 Platino Plus 65 y Más!

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas, 22 de Septiembre 2025.- Emocionantes encuentros de fútbol, se dieron en la pasada fecha 10, en la categoría Platino Plus 65 y...
Leer más

Médicos Democráticos y Dinos Quedan 1-1 en El Envida

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.-Las escuadras de Médicos Democráticos, y Deportivo Dinos, dividen puntos al empatar 2-2 el pasado domingo por la mañana, en el campo uno,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV