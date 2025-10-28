Frida Sofía Lanza Videos de Terror en Vísperas de Halloween

En vísperas de Halloween y de las tradiciones de Día de Muertos, la influencer Frida Sofía subió un par de videos a sus redes sociales, en los que aparecen personajes de terror, pero también con posibles mensajes indirectos hacia algunos de sus familiares, según la percepción de algunos de sus seguidores.

En un corto video hecho con inteligencia artificial, se ve en el que detrás de la guapa influencer se ve a Pennywise, payaso de la película «It», y una serie de esqueletos, quienes disfrutan con ella en un parque de diversiones de terror.

En un segundo clip, aparece Sofía recostada en un jardín, cuando de pronto, en un acercamiento, ella abre la boca para dejar salir una tarántula. SUN