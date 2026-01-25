domingo, enero 25, 2026
Karol G Cura mal de Amores Facturando

Luego del fin de su relación con el cantante Feid, Karol G atraviesa una etapa de cambios personales y profesionales. A tres años de un romance seguido de cerca por el público, la colombiana se enfocó de nuevo en su carrera y anunció una alianza con Reebok, con la que se convierte en embajadora global de la marca.
El acuerdo posiciona a la ganadora del Grammy como figura central de la nueva etapa de Reebok, orientada a reconectar con la cultura urbana, el estilo clásico y las nuevas generaciones. “He usado Reebok desde que tengo memoria, así que convertirme en embajadora global se siente como cerrar un círculo”, expresó Karol G en un comunicado oficial. La cantante destacó la herencia y el estilo de Reebok Classics como elementos clave de esta nueva etapa.
La colección Reebok Classics SS26 Garment Leather llegará a tiendas el próximo 18 de febrero de 2026. Entre los modelos que saldrán a la venta se encuentran Workout Plus, Freestyle Lo, Club C 85 y Classic Leather, con precios que rondarán entre mil 250 y mil 450 pesos. SUN

