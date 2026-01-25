Mamá de Lucero Chulea los 25 Kilos Menos de Mijares

El cambio de Mijares sigue generando buenos comentarios no solo entre sus fans, también su exsuegra, la mamá de Lucero admite que se ve muy bien con 25 kilos menos; Lucero León habló sobre la relación que lleva ahora su hija con el cantante, pero cuando fue cuestionada por el exproductor Sergio Andrade huyó.

Desde que Lucero inició su carrera artística, cuando era una niña, su mamá no la ha dejado ni a luz ni a sombra, la propia cantante ha reconocido lo importante que ha sido ese acompañamiento. Lucero y Sergio Andrade tuvieron una relación profesional en los años ochenta, cuando él era su productor musical al inicio de su carrera como cantante adolescente, sin embargo, su madre intervino para cortar la colaboración laboral por considerarla inapropiada dada la diferencia de edad.

A Mijares su exsuegra lo sigue queriendo mucho y no lo extraña porque siguen conviviendo mucho. “Nos vemos mucho, en todos los shows que tienen nos vemos mucho y seguimos conviviendo afortunadamente”, expresó. Lo considera un hombre guapo, aplaudió que le vino muy bien bajar 25 kilos, y confesó que varias señoras le comentan sobre lo atractivo que es, una idea con la que coincide totalmente. “¿Qué tal de guapo quedó? con esos veintitantos kilos que bajó, está guapísimo, todas las señoras me hablan y me dice ‘oye pero es que tu exyerno está guapísimo’ y yo les digo ‘¡sí, la verdad sí!’”, se sinceró. Lucero y Mijares iniciaron su romance en 1996, tuvieron una boda de ensueño en 1997 en el Colegio de las Vizcaínas, con 700 invitados y con transmisión en vivo de la ceremonia por Televisa. SUN