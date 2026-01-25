domingo, enero 25, 2026
José Madero Entona “Canciones Míseras” en el Estadio GNP

Del derecho a la música, la vida de José Madero Vizcaíno siempre ha estado rodeada de drama, ya sea en su primer sueño de defender casos en los tribunales, en su etapa con Pxndx o bien, ahora que subió al escenario del Estadio GNP como solista. El originario de San Pedro Garza García ha tenido como estandarte el desamor en sus composiciones, algo que quedó claro desde «Arroz con leche», su primer disco junto a la banda que lo llevó al estrellato y que es la temática que mantiene actualmente en «Canciones míseras», su más reciente álbum.
Incluso en el proyecto secreto que Pepe y Ricardo Treviño lanzaron en 2003 con 11 canciones bajo los ritmos del folk rock los corazones rotos no faltan en las letras del hombre que con 46 años de edad toma el Estadio GNP. Con Pxndx José cosechó siete discos de estudio que fueron un rotundo éxito y que aún hoy en día los fans siguen pidiendo en sus conciertos pese a tener otros ocho como solista, demostrando lo hondo que llegó a impregnarse en la cultura popular desde 1996. SUN

