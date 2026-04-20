Bárbara Torres Causa Alarma Tras Desmayarse

La actriz Bárbara Torres dio el susto a sus compañeros de la obra de teatro «Brujas», ya que al llegar a un hotel donde se hospedaban, en Tamaulipas, la también comediante se desmayó, lo que desató tensión. Y ante al complicado momento que se vivía, la también actriz Sabine Moussier, compañera de reparto, enfrentó a la persona que grabó a Torres en la ambulancia. El audiovisual de inmediato «corrió» en internet.

El video fue captado fuera del hotel Alameda, donde se ve cómo personal de emergencias sube a Bárbara Torres a al vehículo de emergencias. En ese momento, Sabine, quien pensaba en el estado de salud de Bárbara, se acercó para pedir que se eliminara el video: «Bórralo, bórralo ya», se escucha decir.

Según Pedro Chagra, influencer de noticias del espectáculo, habló sobre la noticia y dijo que Bárbara habría experimentado una «crisis de gastritis y colitis» justo después de terminar la función de «Brujas». Según portales de noticias locales, Bárbara Torres, quien da vida a «Excelsa», se encuentra mejor tras recibir atención médica, descartando complicaciones mayores. SUN