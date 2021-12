Confirman Funerarias de Tapachula Disminución del 95% en Decesos por Covid; Protesta Ciudadanía por Haitianos que no Cumplen con las Medidas Sanitarias

* HAN DISMINUIDO LOS CONTAGIOS DE LA PANDEMIA GRACIAS A LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y HUBIERA MENOS SI SE CONTROLARA LA LLEGADA DE TANTOS MIGRANTES.

Tapachula, Chiapas; 16 de Diciembre del 2021.- Dos de las funerarias más grandes que hay en la localidad y que prestan los servicios de cremación, coincidieron este día en que este mes se ha reducido el número de decesos por Covid-19 en el municipio hasta en un 95 por ciento, con relación al resto del año.

Moisés Leyva Madrigal, encargado de Velatorio Tapachula, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que en los últimos tres meses ha ido reduciendo la tasa hasta llegar a estas fechas, cuando ya casi no hay fallecimientos por esas causas.

Recordó que, cuando ya había pasado lo peor de la pandemia, tan solo esa empresa traía un promedio de alrededor de 20 cremaciones al mes. Aunque aclaró que eso no significa que ya no existan defunciones en Tapachula, pero son por otros padecimientos como cáncer, cirrosis y otras enfermedades crónico degenerativas.

Según su versión, ellos siguen prestando sus servicios bajo el mismo protocolo sanitario, es decir, como si estuviera presente la pandemia en su parte álgida y que esa cultura podría quedar para siempre.

Por su parte, Antonio Zapata León, director de Funerales Bravo, comentó a este rotativo que “fue un año muy difícil y en el que pensamos que iba bajando. Sin embargo, también la falta de conciencia de las personas por no vacunarse a tiempo y por el temor incluso de la aguja, se vieron reflejados algunos casos sobresalientes, se habló sobre una segunda y tercera ola, lo pudimos ver en el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre”.

Basado en sus estadísticas, recordó que en Enero, la empresa a la que representa atendió siete cremaciones a causa de Coronavirus, que ya era una cifra insignificante comparada con periodos del año pasado, cuando llegaron a tener hasta 80 por esas causas en un solo mes.

Creyendo que todo iría a la baja, se percataron que en Febrero volvieron a subir un poco y llegaron a los nueve decesos, al siguiente 15 y después 17. La cifra más alta del 2021 la tuvieron fue en Agosto, cuando registraron 42.

Al hacer un balance de lo ocurrido con el virus en estos once meses del año, consideró que la baja considerable se debió a la vacunación masiva y exigir el respeto a las acciones preventivas, aunque reconoció que también muchos bajaron la guardia en la protección.

En Agosto ellos también tuvieron 42 servicios, por lo que tienen marcado a ese mes con el de mayor incidencia en este año.

En global, alrededor del 60 por ciento de las cremaciones que hicieron fueron por el fallecimiento de hombres infectados con esa enfermedad y el 40 por ciento de mujeres. Mientras que, por edades, apuntó que solo atendieron siete casos de menores.

Indicó que hay otras funerarias en la Ciudad que también ofrecieron sus servicios para los casos Covid-19, pero que sus cifras pueden servir de parámetro para lo ocurrido.

En total, en Tapachula deben de haber unas 18 funerarias con los permisos que establece la ley, aunque hay varias más que no cumplen con los requisitos, e incluso, hasta clandestinas.

Recordó a la sociedad en general que deben de extremar las precauciones porque se vienen días en los que habrá celebraciones masivas y el virus aún sigue en las calles, con cepas más resistentes y letales.

Por otro lado, se agradece al Gobierno del Estado encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, ya que en la Mesa de Seguridad siempre ha puntualizado tener las precauciones e invitado a vacunarse con el fármaco para evitar mayores contagios.

También recordar que el Estado fue uno de los primeros en entrar en Semáforo Verde en el cual hasta la fecha se ha mantenido, aunque se debe ser precavido pues aunque últimamente no ha habido decesos sí se sabe de uno o dos contagios en Tapachula y en Tuxtla Gutiérrez.

En el caso de la población haitiana las acciones deben ser un tanto diferente, a ellos se les debe obligar a usar cubrebocas, guardar la sana distancia y el aseo personal, ya que Tapachula permanecería totalmente limpio si no se diera esta “nube” de migrantes que recibimos todos los días la cual ha llegado al grado de bloquear las calles y golpear a taxistas y automovilistas, por el simple hecho de que escuchen sus “derechos humanos” , cuando ellos son los primeros que lo infringen; pero si una acción igual fuera hecha por un mexicano, inmediatamente le “caen” las corporaciones policiacas, lo suben a la patrulla y sería golpeado y vejado. Luz de la calle…

Hasta el cansancio se ha dicho que las autoridades deben tomar cartas en este desorden migratorio y controlar la Frontera Sur, no han sabido tratar este asunto que incluso se le están llegando a meter al zócalo de la Ciudad de México al presidente López Obrador, como en la Mañanera del día de ayer. EL ORBE / JC