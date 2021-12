Los Migrantes Tienen que Respetar las Leyes Mexicanas y de Chiapas; Debe Atenderse la Problemática en el Transporte de la Costa: EZM

* EL LEGISLADOR LES RECORDÓ LA CÉLEBRE FRASE DE BENITO JUÁREZ, “EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”

Tapachula, Chiapas; 23 de diciembre del 2021.- El diputado, Enrique Zamora Morlet, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, hizo un llamado este jueves a los migrantes en tránsito por la entidad, a que respeten las leyes mexicanas y las de Chiapas, porque se les han dado todas las facilidades.

En tribuna, el legislador chiapaneco se dirigió a la población extranjera en ruta, al señalar que deben de tener paciencia y guardar la calma, porque se han ido resolviendo sus problemas migratorios de manera paulatina.

Recordó que, aún cuando muchos de ellos han tenido que esperar hasta dos años para ser atendidos, no justifica los actos de violencia que han protagonizado en contra de ciudadanos en Tapachula y en otros municipios de la Costa de Chiapas, como tampoco las tomas de calles y carreteras.

También les recordó una frase del ex presidente de México, Benito Juárez García, al señalar que “entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Señaló que durante estos días han tenido reuniones con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (COMAR), la Secretaría General de Gobierno y las representaciones de los ayuntamientos de Suchiate y Tapachula, para abordar el tema relacionado al éxodo.

Dijo que retomaron la necesidad de contar con la Dirección de Atención a Migrantes que, por alguna circunstancia que se desconoce, literalmente desapareció.

Su propuesta es que esa dependencia vuelva a las operaciones y que dependa de la Secretaría General de Gobierno, lo cual adelantó que también elevará esa petición al Pleno, en espera de contar con el apoyo del resto de los diputados.

Dio a conocer que tienen informes que se avecina otra caravana de grandes dimensiones hacia Tapachula, y que por eso deben de unir esfuerzos las tres órdenes de gobierno

Hizo un reconocimiento a los Sistemas para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de los municipios al sumarse a la atención de la problemática, sobre todo a favor de niños, mujeres y personas con capacidades diferentes de origen extranjero, pero que se requiere de mayor presupuesto para esas instancias.

Hizo un balance de las acciones realizadas por el gobierno federal en torno a la movilidad de los extranjeros hacia Chiapas y mencionó que, de acuerdo a los informes que le han presentado, hay avances sustanciales.

“Nosotros los legisladores locales señalamos que no había datos y apertura por parte del Instituto Nacional de Migración, por lo contrario, había un estallido social muy grande y hoy, que hay un cambio en el mando del titular de esa dependencia en el estado, vemos que ya está dando frutos”, apuntó.

Dio a conocer que, en de enero a noviembre de este año en al entidad, hubo 46 mil 420 admisiones de procedimientos por parte de los migrantes y que de esos, 22 mil 69 casos están concluidos.

Con eso hay un promedio mensual de 4 mil 220 admisiones y mil 839 resoluciones, lo que representa un total de casos concluidos de 47.54 por ciento del global.

También hizo referencia que, del 11 de noviembre al 17 de diciembre (o sea en alrededor de un mes), se había proporcionado 730 autobuses para 30 mil 442 personas que fueron trasladadas a 16 entidades de la República Mexicana, tales como Puebla, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Colima, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí, Tlaxcala, Nayarit y Campeche.

Además, a solicitud de los mismos migrantes que contaban con los medios económicos para transitar, se les otorgaron más de 800 oficios de salida para continuar con su trámite migratorio en cualquiera de esos estados.

Sin embargo, el diputado hizo énfasis que solo cinco empleados de la Comar estuvieron atendiendo las ventanillas de recepción para miles de migrantes varados, y por lo tanto el personal fue insuficiente.

En esa misma participación en tribuna, el diputado Zamora Morlet pidió a la Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas atender la problemática que están generando los mototaxis en la Costa de Chiapas, que ha provocado la protesta de los concesionados. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello