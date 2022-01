Ante Situaciones de Riesgo por Lluvias, Se Deben Trasladar a Refugios Temporales

Luego de las intensas lluvias provocadas por el frente frío número 19 en los municipios de las regiones Norte y Selva del Estado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado a las familias para que en caso de afectaciones en las viviendas se trasladen a los refugios temporales, a fin de recibir ayuda humanitaria y todas las atenciones necesarias en su protección; asimismo, pidió transitar con precaución ante los derrumbes y los daños en diferentes tramos carreteros.

“El llamado es a las y los habitantes de las regiones Norte y Selva del estado, porque el frente frío 19 afectó con fuertes lluvias algunas carreteras y viviendas, por lo tanto, les decimos que si tienen problemas con sus hogares, acudan a los refugios temporales, donde se brinda todo lo necesario para atender esta urgencia. Los Gobiernos Federal, Estatal y municipal estamos sumados auxiliando a las y los chiapanecos, por lo que les pido tener cuidado y no arriesgar a la familia”, expresó.

En el marco de la Mesa de Seguridad, el mandatario informó que en Chiapas se trabaja como un solo sistema de salud para hacer frente a la pandemia y avanzar en el proceso de inmunización contra el COVID-19, al tiempo de precisar que, a la fecha, se tienen activos 72 centros de vacunación en territorio estatal, por lo que exhortó a la población de 15 años en adelante a acudir a vacunarse, y a las personas adultas mayores de 60 años aplicarse la vacuna de refuerzo.

Destacó que gracias a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está al pendiente de la salud del pueblo de Chiapas y de México, se cuenta con suficientes biológicos. “Aprovechemos que tenemos los medicamentos para vacunarnos, porque de esta manera prevenimos esta enfermedad y cuidamos la salud, tanto propia como de los seres queridos”.

Finalmente, el Gobernador destacó la importancia de no bajar la guardia y continuar con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, sobre todo el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas y extremar precauciones al acudir a lugares con espacios reducidos y al realizar actividades esenciales. Boletín Oficial