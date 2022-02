Imparable Éxodo de Venezolanos por la Frontera Sur

*LA COMAR INFORMÓ QUE MIGRANTES DE ESA NACIONALIDAD, OCUPAN EL 21 POR CIENTO DE LAS SOLICITUDES DE REFUGIO EN TAPACHULA.

Tapachula, Chiapas; 13 de febrero del 2022.- Miles de migrantes de Venezuela permanecen en la ciudad y muchos siguen en tránsito por Centroamérica para arribar a Tapachula en los próximos días, en busca de poder llegar para obtener documentos y avanzar a la frontera con Estados Unidos.

Los venezolanos que permanecen en este municipio se han sumado a las protestas y huelgas de hambre, en demanda de papeles ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), pero tampoco los escuchan.

Otros han optado por acudir a la Subdelegación de Regularización Migratoria para realizar sus trámites de una visa por razones humanitarias.

En voz de un grupo de ellos, Mari Luz Betancourt, indicó en entrevista para el rotativo ELORBE que las autoridades de Migración en este municipio, no quieren que sigan avanzando hacia su propósito.

“Aquí nos tienen estancados, lo único que buscamos es salir de Tapachula. Sin embargo, el riesgo es latente para los niños, mujeres y personas que están a punto de contraer enfermedades.

La sudamericana indicó que no van a detener las protestas y van a ir subiendo de tono, «porque lamentablemente no hay respuesta de las autoridades».

Comentó que la mayoría de los migrantes salieron de sus países con un propósito y no quedar detenidos y encarcelados en Tapachula.

En tanto que el migrante originario de Nicaragua, Vidal Hurtado, pidió a las autoridades federales que tengan conciencia porque hay demasiados menores y hombres adultos que requieren salir de esta ciudad.

Al igual que miles de migrantes varados en esta ciudad, buscan de manera urgente movilizarse, por ello, añadió que agotarán todas las instancias y continuarán movilizándose hasta lograr los documentos.

Y es que, de acuerdo a los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), los venezolanos llegaron a México a partir del 2006.

De acuerdo al balance de datos de este organismo, en esto días del 2022, han arribado a esas oficinas 403; en el 2021, 6 mil 212; en el 2020, 3 mil 246; en el 2019, 7 mil 623; mientras que en el 2018, 6 mil 317.

Ellos han solicitado la condición de refugiados en el país, quienes, en el mes de enero de 2021, representaron el 21.16 por ciento del total, mientras que en el 2022, ese número se duplicó a 43.43. EL ORBE / M. Blanco