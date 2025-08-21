jueves, agosto 21, 2025
Reinician los Trabajos de Rehabilitación de la Carretera en el Libramiento Sur de Tapachula

Personal de Constructoras Realizan Bacheo en Tramos Afectados por Hundimientos y Hoyos
Empresarios de la Región Agradecen al Gobernador la Reparación de Esta Importante Vía

Tapachula, Chiapas; 20 de Agosto 2025.- El Libramiento Sur de la ciudad de Tapachula es bacheado por empresas constructoras, ya que esta vía de comunicación presentaba muchos hundimientos y demasiados hoyos en varios tramos de la superficie de rodamiento, lo que había provocado afectaciones a los automovilistas.
En esta primera etapa, realizan trabajos de cajeteo de las partes dañadas de la vialidad, para posteriormente revestir con material asfaltico.

Como se recordará el gobernador Eduardo Ramírez dio el banderazo para estos trabajos el 11 de Julio. Y el 23 de Julio se confirmó que las obras de rehabilitación ya estaban en marcha, luego de que el Gobernador constatara el grave deterioro y el riesgo vial que representaba este camino.
Representantes del sector empresarial y turístico del Soconusco expresaron su respaldo al mandatario chiapaneco por instruir los trabajos en esta vialidad tan importante, que facilita el tránsito de camiones de carga que vienen del centro del país, y viceversa, provenientes de Centro y Sudamérica.
Carlos Carrasco, presidente del Corredor Turístico Gastronómico Izapa, destacó que la mejora de esta carretera representa un impulso directo para la economía local, al facilitar el tránsito de visitantes provenientes de Centroamérica.
Por esta vía circula una gran parte del turismo regional, lo que se traduce en una importante derrama económica para la zona, afirmó.
Recordó que antes de los trabajos de bacheo, la carretera presentaba un avanzado deterioro, generando accidentes frecuentes y afectaciones a los vehículos particulares y de transporte.
Esta situación, dijo, afectaba tanto al comercio como a la afluencia turística. Era común que los conductores tuvieran que esquivar baches, provocando choques y daños mecánicos, lo que ahuyentaba a muchos visitantes, señaló.
El líder empresarial agradeció al mandatario estatal por atender esta demanda de la región y pidió que los trabajos de mantenimiento continúen para conservar en óptimas condiciones esta importante vía. Confiamos en que se le dará seguimiento y no se abandonará nuevamente, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista/Carlos Montes.

