Exigen Frenar al Comercio Informal y Cobrarle Impuestos a los Migrantes

* EL SECTOR RESTAURANTERO DE LA CANACO SEÑALA QUE EL SAT ES EL ENCARGADO DE REGULARIZAR A LOS COMERCIANTES INFORMALES, PRINCIPALMENTE A LOS EXTRANJEROS.

Tapachula, Chiapas; 04 de Julio del 2022.- La sección especializada de restaurantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la localidad, hizo un llamado al Gobierno Federal para frenar la venta informal en los municipios de la frontera sur de Chiapas, cobrando impuestos tanto a mexicanos como extranjeros.

Rodrigo Peña Anza, titular de esa encomienda empresarial, dijo en entrevista para EL ORBE, que desde que empezó la pandemia se pudo ver un incremento del comercio informal, no nada más de migrantes, sino también de la gente que se quedó temporalmente sin trabajo.

«Muchos abrieron los portones de sus casas, en el caso de los migrantes en las banquetas o donde sea, a vender, y lo que se le hace más fácil a la gente es expendio de comida», recalcó al reconocer que se trata de una competencia desleal, porque los formales pagan impuestos, permisos, licencias y tras responsabilidades fiscales, mientras que los informales no pagan absolutamente nada, todo para ellos son ganancias.

Aunando a eso, tampoco las autoridades que tienen la responsabilidad de la salud humana cumplen su cometido, porque no hay una parte regulatoria que verifique la alta sanidad, el manejo higiénico de los alimentos, y que se cumpla los requisitos que dicta la ley, tal y como se los exigen solo a los establecidos.

«Eso es chamba del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y del propio gobierno para hacerles la invitación de que paguen sus impuestos y después una carta. Debe ser ya una obligación de que empiecen a presentarse para que pasen a la formalidad y contribuyan con los gastos de los servicios públicos», indicó.

Al hacer un balance de la nacionalidad de los comerciantes ambulantes, al menos en Tapachula, calculó por de cada mexicano ya hay un migrante, no solo vendiendo comida, sino también otros productos y servicios como las peluquerías y la elaboración de trenzas en las banquetas.

«El que paguen impuestos es hacer justicia y hacer valer a ley. Así ganamos todos. Ellos podrán vender de manera formal, el Gobierno recaudará más para hacer obras y dar mantenimiento a la ciudad, y nosotros tendremos una competencia leal. Es algo muy sencillo y realmente no se tiene que quebrar la cabeza al gobierno o el SAT», apuntó.

Al obligarlos a cumplir a todos por igual, sin injusticias ni excepciones, también se frenaría el crecimiento de lo informal e incluso se reduciría en gran medida, porque entonces se tendrán que afrontar con lo difícil que es cumplir con lo que establece la ley, sin impunidad. EL ORBE / JC