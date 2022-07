Imprescindible no Relajar Medidas Sanitarias Contra el COVID-19: SSA

* Ante el Periodo Vacacional.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 17 de Julio de 2022.- Debido al inicio de las vacaciones de verano y a la alta movilidad poblacional que esto representa, el secretario de Salud del Estado, doctor Pepe Cruz, hizo un llamado a la población chiapaneca para extremar las medidas preventivas contra COVID-19 a fin de mitigar la propagación de contagios, ya que en esta quinta oleada la transmisión es más rápida.

El titular de la dependencia estatal, doctor Pepe Cruz, expuso que actualmente en Chiapas está circulando una subvariante de Ómicron, la cual es de rápida transmisión; sin registro hasta el momento de estados críticos, gracias a que la mayoría de la población chiapaneca cuenta con el esquema completo y refuerzo de la vacunación anticovid.

Explicó que los casos positivos de COVID-19 se están presentando en su mayoría como un cuadro gripal con tos, fiebre, dolor de cabeza y cuerpo, así como malestar general, por lo que es importante que ante cualquiera de estos signos, la población acuda de inmediato a su médico de confianza o a la unidad médica más cercana, para recibir atención.

El doctor Pepe Cruz recalcó que gracias a las estrategias preventivas y de manejo de la pandemia, hasta la fecha, Chiapas se mantiene en los últimos lugares a nivel nacional en número de casos activos y de muertes por esta enfermedad respiratoria, además de ser de las entidades donde funcionan unidades exclusivas, como las Clínicas de Atención Respiratoria, para atender a pacientes que lo requieran, pues hasta el momento se encuentran 100 por ciento desocupadas.

Agregó que en la próxima temporada de vacaciones de verano se espera un incremento de casos debido a la alta movilidad de la población, pues habrá familias que viajen fuera y dentro del estado. Ante ello, el exhorto es a mantener las medidas sanitarias para evitar propagar el virus.

Enfatizó que las recomendaciones son las siguientes: vacunación oportuna, con el esquema completo y la dosis de refuerzo, incluyendo niños y niñas de cinco años en adelante; uso adecuado de cubrebocas siempre que se salga de casa, sobre todo en lugares cerrados; procurar estar en lugares ventilados; guardar la sana distancia en lugares públicos; utilizar gel antibacterial tantas veces sea posible o lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente.

Además, ante un caso sospechoso de la enfermedad respiratoria, hay que aislarse, incluso dentro de casa, para protección de los integrantes de la familia; no automedicarse ni aplicarse remedios caseros, mejor acudir de inmediato al médico o Centro de Salud más cercano; así como hidratarse, no exponerse innecesariamente, alimentarse sanamente, consumir vitamina C y hacer ejercicio.

Las personas que padecen de comorbilidades o de enfermedades subyacentes como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer y/o tabaquismo, deben extremar las medidas sanitarias por su vulnerabilidad, ya que corren el riesgo de presentar las formas graves o que sea mortal. Boletín Oficial