Voluntariado del IMSS Chiapas Instala Bazar en el Hospital “Nueva Frontera”

*Brindan Apoyo a Derechohabientes.

En el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, en Tapachula, se inauguró “El Bazar de Ringo”, espacio del Voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, en el que se brinda apoyo a las y los derechohabientes.

El nuevo espacio fue inaugurado por la doctora Alejandra Aburto de Robledo, presidenta honoraria del Voluntariado del IMSS; doctora Mariela López de León, directora honoraria del Voluntariado del IMSS Chiapas; doctora Erika Lazcano, representante del HGZ No. 1; y personal voluntario del Seguro Social en el Estado.

La presidenta honoraria del voluntariado del IMSS informó que con “El Bazar de Ringo”, el Voluntariado tiene la posibilidad de recaudar fondos para potenciar los programas sociales y apoyos que dan a la derechohabiencia.

“Anteriormente el Voluntariado del IMSS Chiapas contaba con un espacio móvil para ‘El Bazar de Ringo’, pero lo mejor es que tengan un espacio fijo. Acá se venden cosas que nos donan y con eso se apoya a mujeres derechohabientes que necesitan prótesis de mama artesanales, brasieres oncológicos, sillas de rueda o con algunos de sus gastos en viajes que realizan para atención médica en otros estados”, expresó la doctora Alejandra Aburto de Robledo.

Agregó que, por el momento, en “El Bazar de Ringo”, en el HGZ No. 1, el Voluntariado del IMSS Chiapas oferta ropa y artículos de higiene personal, con lo que también se beneficiarán a niñas y niños con cáncer para que tengan espacios visualmente amigables, sillas de ruedas, andaderas, prótesis, entre otros.

Por su parte, la doctora Mariela López de León, directora honoraria del Voluntariado del IMSS Chiapas, aseguró que bazar, en su modalidad móvil, continuará en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Huixtla y en localidades de Tapachula.

La doctora también informó que, como parte de la inauguración de “El Bazar de Ringo”, el voluntariado hizo entrega de sillas de ruedas, una para un derechohabiente y dos para pacientes que llegan al hospital, pero que tienen dificultades para caminar.

La Directora Honoraria del Voluntariado del IMSS Chiapas llamó a la población en general, y en especial a los trabajadores del Instituto, a sumarse al bazar con donaciones de ropa o de diferentes artículos, a fin de que puedan tener más productos para ofertar y así conseguir más recursos a beneficio de las y los derechohabientes.

“El Bazar de Ringo” se encuentra en el Hospital General de Zona No. 1 “Nueva Frontera”, en Tapachula y labora en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

Además, de la inauguración del bazar", se llevó a cabo la reinauguración de la ludoteca en el HGZ No. 1 "Nueva Frontera", la cual lleva por nombre "El escondite de Ringo", espacio amigable en el que el derechohabiente y sus acompañantes pueden realizar préstamo de juguetes y juegos de destreza disfrutar de lecturas y participar en actividades que fomentan el arte y la cultura, con el objetivo de hacer su estancia más llevadera.