“Limosneros y con Garrote”, Migrantes se Quejan en Derechos Humanos

Tapachula, Chiapas; 22 de Julio del 2022.- Una comisión de 15 representantes de migrantes de diferentes nacionalidades se presentaron en la mañana de este viernes a las oficina regionales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al norte de la Ciudad, para pedir al organismo su intervención ante las autoridades federales mexicanas a fin de que les entreguen documentos y puedan salir de Tapachula.

Alexa N, de nacionalidad venezolana, dijo a los medios de comunicación que se reunieron en ese punto de la Ciudad, para entregar por escrito esa petición firmada supuestamente por cuatro mil extranjeros, en el que solicitan oficios de salida para que puedan transitar por todo territorio nacional sin ser detenidos por ninguna autoridad, durante un periodo de vigencia de 30 días.

En ese lapso la mayoría de ellos pretende avanzar hacia la frontera norte del país entregar su solicitud de asilo en los Estados Unidos, aunque hay otros que prefieren quedarse en territorio nacional por el cierre de los accesos de esa nación para migrantes.

Además, están pidiendo medidas cautelares y acompañamiento en la próxima caravana que, junto con sus asesores, tienen contemplado realizar muy probablemente la próxima semana, y saldría desde el campamento que tienen instalado en la vía pública en la colonia Las Vegas, al sur de la Ciudad.

El objetivo sería el de salir caminando por la Carretera Costera e ir avanzando por tramos, hasta que sus peticiones sean atendidas por las autoridades.

Entre los migrantes varados hay quienes ya llevan 10 días en la localidad solicitando esos documentos, pero que las oficinas migratorias suspendieron esos trámites con la justificación de que se terminaron los formatos y los plásticos para las tarjetas, indicó.

Recalcó que en ese campamento migrante hay mujeres embarazadas y personas de diversas nacionalidades enfermas, aunque no detalló cuántos ni que tipos de males.

También adelantó que recurrirán al tribunal federal para que les conceda amparos para que no los puedan detener y mucho menos deportar, es decir, intocables.

En los documentos que entregaron no decía que la gran mayoría de los éxodos que han llegado a Tapachula han salido de sus países de origen para huir de sus gobernantes tiranos disfrazados de mesías, que se han eternizado en el poder, suspendiendo la libertad de expresión y deteniendo a todo aquel que opine diferente al Gobierno.

Asimismo, que salieron de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque ya no hay comida, trabajo, seguridad, educación ni sistemas de salud, pero tampoco se atreven a protestar porque de inmediato son reprimidos.

Ante los reporteros tampoco abordaron los desmanes que han hecho grupos de migrantes en Tapachula, como los bloqueos de calles y carreteras, paralizando el tránsito vehicular, las importaciones, las exportaciones y el desarrollo económico; destrozados oficinas a pedradas y patadas; quemas de llantas y palmeras en la vía pública; agresiones físicas a civiles y a elementos de la Guardia Nacional.

No se incluyó las invasiones a locales comerciales, viviendas, parques y lotes; los zafarranchos que han protagonizado contra inspectores de Servicios Públicos, y vendedores informales, además de todos los que están deteniendo por diversos delitos como extorsión, robo, asalto a mano armada, lesiones, ataques sexuales, narcomenudeo, homicidio, entre otros.

Los detenidos son parte de la nota roja de los medios de comunicación y también entraron a territorio nacional de manera ilegal, al igual que el resto de los migrantes.

En resumen, pidieron ser atendidos y protegidos por los derechos humanos en su aspiraciones de salir lo más pronto posible de Tapachula.

Hasta ahora, se desconoce si algunos representantes de los sectores productivos, Cámaras, Colegios, Asociaciones sociales, partidos políticos o de cultos religiosos, ya se presentaron igual a esas oficinas a pedir que se respeten los derechos humanos de los que viven en Tapachula. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello