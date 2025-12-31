Eduardo Ramírez reconoce a personal de vectores por su labor en la prevención de enfermedades

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de estímulos económicos al personal de vectores de Chiapas, a quienes reconoció por la labor humanista, solidaria y responsable que realizan en todos los rincones del Estado para prevenir y combatir enfermedades. Destacó que el gobierno de la Nueva ERA valora profundamente su trabajo en favor de la salud de las y los chiapanecos, por lo que anunció que este incentivo será duplicado el próximo año.

“Ustedes son nuestros combatientes en primera línea para prevenir enfermedades. Los reconozco a nombre del pueblo de Chiapas. En este año, otorgamos el apoyo y me voy a comprometer a duplicarlo. Porque los he visto, están bajo sol, a la intemperie, caminando para llegar hasta la última comunidad. Ustedes se hacen familia de la gente y son la proximidad del gobierno. Son el rostro del gobierno. Gracias por todo lo que hacen por Chiapas”, expresó.

En este contexto, el mandatario exhortó al personal de vectores a mantener su compromiso y a no bajar la guardia en el desempeño de sus tareas, las cuales se distinguen por la empatía, la vocación de servicio y la cercanía con la población. Indicó que su labor será clave para fortalecer la salud y el bienestar en los 12 municipios de atención prioritaria, así como para avanzar en uno de los objetivos centrales de su administración: levantar bandera blanca como símbolo de la erradicación del paludismo en Chiapas.



Por su parte, el secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez por impulsar incentivos y apoyos dirigidos al personal de Vectores, cuya labor en territorio ha sido determinante para los avances en materia de salud pública. Precisó que estos estímulos buscan dignificar su esfuerzo cotidiano, fortalecer su compromiso institucional y visibilizar su papel fundamental en la prevención y el control de enfermedades transmitidas por vectores.Asimismo, informó que gracias al trabajo coordinado del personal de vectores se logró una reducción del 80 por ciento en los casos, hospitalizaciones y defunciones por dengue, lo que permitió mantener a Chiapas fuera de una emergencia epidemiológica. Añadió que su participación en la campaña de vacunación colocó al estado en el segundo lugar nacional en dosis aplicadas. En el caso del paludismo, detalló una disminución del 80 por ciento en los casos importados, así como el control de los focos autóctonos.En representación de las y los brigadistas de vectores, Juan Arturo Bonifaz Martínez, jefe del Sector de Dengue de la Secretaría de Salud, agradeció al Gobernador los estímulos económicos otorgados y destacó que estos apoyos fortalecen la economía familiar del personal, además de motivarlos a continuar desempeñando su labor con profesionalismo y compromiso en favor del bienestar de las y los chiapanecos.Estuvieron presentes la diputada presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, FarideAbud García; la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 72, María Victoria Albores Jiménez; el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 49, Harvey Vázquez Cortés; el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 50, José Luis Díaz Selvas; así como las y los brigadistas del Sector Salud, entre otros. Boletín Oficial