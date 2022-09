Inaugura REC Calles y Alumbrado Público en Tapachula y Suchiate

El Mandatario Afirmó que el uso Eficiente de los Recursos Públicos Ayuda a Invertir en el Mejoramiento de la Imagen Urbana.

* EN GIRA DE TRABAJO POR EL SOCONUSCO, EL GOBERNADOR REFRENDÓ EL COMPROMISO DE SEGUIR TRABAJANDO EN UNIDAD, PARA LLEVAR JUSTICIA SOCIAL, DESARROLLO Y PROGRESO A TODOS LOS MUNICIPIOS.

En su visita al municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la remodelación de la Unidad Básica de Rehabilitación del Sistema DIF Municipal y la pavimentación integral de calles en la colonia 16 de septiembre, donde subrayó que con el fortalecimiento de esta infraestructura social, se reafirma que este gobierno cumple su palabra de ejercer de manera honesta y responsable el recurso público en obras reales, que permitan sacar adelante las expectativas de la gente y transformar la vida pública de la entidad.

El mandatario expresó su satisfacción al constatar la remodelación de la Unidad Básica del DIF municipal, la cual, dijo, era necesaria y primordial, ya que este espacio debe contar con la infraestructura y equipamiento adecuado para seguir brindando una atención digna a la población más vulnerable, que no sólo requiere de rehabilitación sino también de medicamentos y asistencia médica integral.

“Vamos a seguir trabajando de la mano con el Ayuntamiento de Tapachula, para sacar adelante todas las propuestas más urgentes y sensibles del pueblo. Me da mucho gusto ver que cada vez está avanzando y creciendo esta gran ciudad, ya que es un lugar muy productivo que sigue al frente del crecimiento y del desarrollo de Chiapas”, expresó al comentar que Chiapas ocupa el cuarto lugar nacional que más se ha recuperado ante la pandemia, y el segundo que más ha disminuido la pobreza laboral en México.

En otro momento, el mandatario inauguró la pavimentación de vialidades en la sexta poniente entre calle central y segunda sur, donde externó su satisfacción de ser parte de la transformación de la imagen urbana de la ciudad, toda vez que, con estas acciones, mencionó, también se brinda mayor seguridad a los transeúntes, en especial a las mujeres y las niñas.

Explicó que la rehabilitación no sólo consistió en pavimentar el asfalto, sino que también se trabajó en la reconstrucción del drenaje pluvial y sanitario, el servicio de agua potable, además de la instalación de luminarias, para que la gente pueda caminar con confianza, “esto es justicia social y un apoyo que damos sin ninguna condición para todas y para todos”.

Durante la inauguración de la rehabilitación de calles y avenidas con concreto hidráulico en el municipio de Suchiate, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el compromiso de su gobierno de seguir ejecutando el recurso público de forma eficiente y transparente en acciones y obras que transformen la imagen urbana de los ejidos y las comunidades de los municipios de Chiapas, con la única misión de hacer justicia social y llevar el progreso y el desarrollo a toda la población, sin distinción ni discriminación alguna.

Ante las y los ciudadanos beneficiados de este municipio fronterizo, el mandatario subrayó que estas acciones demuestran el trabajo de unidad y comprometido de los tres órdenes de gobierno para sacar a flote las necesidades más urgentes del pueblo y que por mucho tiempo estuvieron en el abandono, tal como se ha hecho en este municipio con la construcción de centros deportivos, una ciclovía, instalación de alumbrado público, así como la rehabilitación de hospitales e infraestructura vial.

“Me da gusto que cada día estamos avanzando más en Suchiate; es una gran ciudad que merece tener mucha dignidad porque es la puerta de entrada de México, donde se debe recibir de manera alegre a todas y todos los que nos visiten, por eso arreglamos sus calles de forma integral, desde la pavimentación, el drenaje pluvial, sanitario, el sistema de alcantarillado, las banquetas y alumbrado público, porque lo que deseamos es que la gente camine con mucha seguridad”, manifestó al resaltar su compromiso de culminar la rehabilitación del Parque Público, caminos y carreteras.

Tras externar el respaldo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le brinda a la entidad, Escandón Cadenas mencionó que, gracias a las estrategias y al comportamiento disciplinado de la ciudadanía, en los primeros días de este mes se registra saldo blanco en delitos de alto impacto, al tiempo que reiteró su determinación de continuar auxiliando y rescatando humanitariamente a las personas migrantes que cruzan por este puente fronterizo. Boletín Oficial