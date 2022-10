Entrega REC 50 Mdp Para el Fortalecimiento de 52 Preparatorias Generales y Agropecuarias

El Mandatario Estatal Afirmó que Este Apoyo Nunca se Había Dado, y que Nace Gracias a la Buena Administración, Ahorros y Economía del Gasto Público.

*EL GOBERNADOR DESTACÓ QUE SE BUSCA IMPULSAR 66 PROYECTOS QUE ABONEN A LA FORMACIÓN DE LA JUVENTUD CHIAPANECA.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó recursos por 50 millones de pesos, para el fortalecimiento académico de preparatorias generales y agropecuarias, un apoyo que nunca se había dado y nace de la buena administración, ahorros y economías del gasto público en el Gobierno del Estado, para impulsar proyectos que abonen en la formación de la juventud chiapaneca.

En la Escuela Preparatoria No. 3, de la colonia Copoya de Tuxtla Gutiérrez, y ante estudiantes de este nivel educativo, el mandatario señaló que, desde el inicio de este gobierno, se inauguró una cultura de verdadero apoyo a la educación, pues, dijo, las y los jóvenes ya no son el futuro, son el presente.

“Pronto tomarán la estafeta y representarán como extraordinarios profesionistas a nuestro querido Chiapas y a México, y estoy seguro de que van a poner su nombre muy en alto porque se están preparando; por eso, nosotros también estamos siempre pensando cómo podemos apoyar más a la educación porque es el primer paso para progreso, representa libertad y mejor calidad de vida”, expresó.

Escandón Cadenas refirió que hoy el presupuesto se invierte en el pueblo, como en este caso, en el que se fortalece lo académico y administrativo, así como el equipamiento que ayude al alumnado a tener aprendizajes significativos para la vida laboral; agregó que gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, estudiantes de prepas públicas tienen un apoyo universal para que nadie se quede atrás ni afuera, evitando la deserción escolar.

Por su parte, la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, agradeció a las maestras y maestros por su esfuerzo a fin de lograr un buen funcionamiento en las escuelas y felicitó a las y los beneficiados con estos recursos, tras participar en la convocatoria, pues, puntualizó, el quehacer de las escuelas preparatorias es brindar calidad educativa al estudiantado.

Domínguez Ochoa agregó que para garantizar la suficiencia alimentaria en el estado es necesario iniciar en las aulas, fortaleciendo la vocación en ciencias como agronomía y los trabajos del campo, tal y como se hace en las Preparatorias Agropecuarias.

A su vez, el director de la Preparatoria No. 3, Rafael Santos Orozco y la directora de la Preparatoria No. 6, Beatriz Adriana Hernández Chacón, expresaron su agradecimiento al gobernador por el apoyo otorgado a las preparatorias generales y agropecuarias por medio de Estas acciones, pues esto permite fortalecer sus procesos académicos, a favor del desarrollo de la juventud y la formación de profesionistas más capacitados y comprometidos con su entorno.

Asistieron: el presidente del Poder Judicial, Guillermo Ramos Pérez; la presidenta del Congreso del Estado de Chiapas, Sonia Catalina Álvarez; el presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ángel Paulino Canul Pacab; el titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP en Chiapas, José Francisco Nandayapa López; el representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 7, Antonio Osorio González; la directora de la Escuela Preparatoria Número 1, de Ocozocoautla, Aurora Moreno Camacho. Boletín Oficial