En Gira por Tapachula, Inaugura REC Pavimentación de Calles e Infraestructura Educativa de la UNICACH

*El Gobernador Afirmó que se da Respuesta a Demandas Añejas de la Población Tapachulteca.

*Pavimentación de la 11a Sur Prolongación.

* EL MANDATARIO ESTATAL REITERÓ EL COMPROMISO DE SEGUIR INVIRTIENDO, PARA SACAR ADELANTE LAS ASPIRACIONES DE LA PERLA DEL SOCONUSCO.

Al inaugurar la pavimentación de la 11ª Avenida Sur, en el municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que, a través de más infraestructura vial, su gobierno responde al clamor de la población para que sus calles y colonias sean dignas y se trasladen con seguridad hacia sus hogares, centros de trabajo y escuelas.

El mandatario reconoció al Ayuntamiento de Tapachula que se suma a estas tareas, como lo hizo al rehabilitar con concreto hidráulico esta calle paralela al Camino a La Pita, el cual fue arreglado en esta administración estatal, atendiendo una sentida petición de las y los tapachultecos desde el inicio de su gobierno.

“Continuaremos invirtiendo para sacar adelante las legítimas aspiraciones de la Perla del Soconusco. Voy a seguir visitándolos a fin de ver qué más se puede hacer, conjugar recursos y esfuerzos con el Ayuntamiento en beneficio del pueblo de Tapachula, que es gente buena, trabajadora y productiva”, enfatizó.

Finalmente, en representación de las y los vecinos, el sacerdote Alejandro Padilla Fajardo agradeció a quienes hicieron posible la rehabilitación de esta vialidad. Invitó a las y los presentes a seguir trabajando con honestidad y realizando obras que mejoren la ciudad y cambien para bien las vidas de las personas.

Además de las y los colonos beneficiados con esta calle, acompañaron al gobernador el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Enoc Gordillo Argüello; el director general de Promotora de Vivienda Chiapas, Freddy Escobar Sánchez; la diputada Yolanda del Rosario Correa González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado; y el secretario de Obras Públicas de Tapachula, Jorge Luis Flores Ozuna.

Inaugura Infraestructura Educativa en la

Unicach y la Primaria Emiliano Zapata Salazar

Como parte del fortalecimiento integral de la infraestructura física educativa que se impulsa en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la rehabilitación del Centro Multidisciplinario de Salud y de Negocios Internacionales para la Frontera Sur de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), y espacios escolares en la Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar, ubicada en el Fraccionamiento Vida Mejor, en municipio de Tapachula.

En su gira por este municipio de la Región Soconusco, el mandatario destacó que la educación es uno de los temas prioritarios, por ello su gobierno ha asumido el compromiso y la responsabilidad de invertir en este rubro, con el objetivo de garantizar a la niñez y a la juventud el derecho humano de acceder a una educación digna y de calidad.

Al entregar la rehabilitación del Centro Multidisciplinario de Salud y de Negocios Internacionales para la Frontera Sur de la Unicach, precisó que era un proyecto que estaba olvidado y abandonado, sin embargo, gracias a la suma de esfuerzos y voluntades entre las diferentes autoridades, hoy se ha convertido en un espacio moderno y funcional, que está a la altura de las necesidades académicas de la comunidad universitaria.

“La educación es uno de los principales motores para lograr el bienestar, progreso y avanzar hacia un mejor porvenir de los pueblos y las comunidades, por ello invertimos en acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento de los planteles educativos, desde básico hasta nivel superior. Tengan la certeza de que no vamos a detener la marcha, seguiremos cuidando y destinando los recursos públicos a la atención de las necesidades más sensibles en este rubro”, apuntó.

El rector de la Unicach, Juan José Solorzano Marcial, expuso que el compromiso es y será con la educación, por ello, agradeció el respaldo a la universidad y la rehabilitación de este edificio que estaba en ruinas y ahora, además de ser un espacio para proyectos académicos y culturales, albergará la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, que cuenta con 19 estudiantes, y podrá ampliar su oferta educativa.

Tras detallar que en educación superior se han invertido 441 millones de Pesos en 30 planteles del Estado, el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, Enoc Gordillo Argüello, explicó que en la recuperación total de este edificio se invirtieron más de 16 millones de Pesos, realizando una adaptación de espacios para que la sociedad pueda aprovecharlo.

Mientras que, al inaugurar aulas en la Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar, Escandón Cadenas expresó que continuará la inversión en todos los niveles educativos porque la niñez y la juventud son el presente y futuro; y agregó que en coordinación con el Ayuntamiento se terminará un aula más y se construirá el domo. “Tenemos la responsabilidad de apoyar a todos los sectores, pero la educación es fundamental, así que niñas, niños, docentes, no están solos, vamos a seguir trabajando”.

En este sentido, el titular del Inifech señaló que se han empleado 166 millones de pesos para atender el rezago que existía en escuelas de Tapachula, como es el caso de esta primaria, la cual a raíz del huracán Stan fue reubicada a un sitio pequeño con tres aulas e improvisando galeras como salones, y ahora cuenta con tres aulas nuevas.

Finalmente, la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, enfatizó que fortalecer la infraestructura educativa es sinónimo de desarrollo no sólo en el municipio, sino en toda la frontera sur. Resaltó que, apostándole a la educación, a la seguridad y a todas las áreas que brinden bienestar a la población se hace justicia social y se impulsa el progreso de todas y todos los chiapanecos. Boletín Oficial