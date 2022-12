Paran Actividades Transportistas en Terminales por Amenazas y Atentado de Extorsionadores

Las Terminales de Cacahoatán y Tapachula Lucieron Vacías Ayer Domingo, ya que los Dueños de Colectivas Decidieron Esconderlas Para Evitar que los Maleantes Cumplan sus Amenazas. La Protesta Podría Ampliarse Para Hoy Lunes.

*MILES DE USURARIOS NO PUDIERON LLEGAR A TIEMPO A SUS DESTINOS, DEBIDO A QUE NO HABÍA COLECTIVAS QUE LOS TRASLADARAN; CHOFERES TEMEN SER VÍCTIMAS DE LOS DELINCUENTES.

Tapachula, Chiapas; 11 de Diciembre del 2022.- Luego de que en la víspera dos supuestos maras dispararon en contra de un chofer de colectiva de la ruta Cacahoatán-Tapachula, quien resultó herido por proyectil de arma de fuego, y que éste domingo una empresaria del transporte en la región recibiera la amenaza de muerte si no accede a pagar la extorción semanal, miles de unidades fueron paralizadas y las terminales cerradas.

Desde la tarde del sábado, los transportistas en los municipios de la frontera sur habían determinado suspender los servicios y con ello miles de usuarios quedaron sin la oportunidad de trasladarse de una comunidad a otra, y por ello, particulares empezaron a realizar esas movilizaciones.

En las primeras horas de este domingo había la disyuntiva si retornarían a las actividades o continuarían con su protesta en silencio, pero otra vez empezaron las amenazas de muerte por supuestos integrantes del crimen organizado.



De acuerdo a la versión que dieron algunos concesionados a éste reportero, las amenazas fueron enfocadas hacia un chofer, quien mantuvo apagado su teléfono y por ello los hampones le mandaron mensajes de texto para exigirle el pago de las cuotas (cobro de piso) a cambio de perdonarle la vida.Algo similar ocurrió con una empresaria de ese gremio, a la que incluso le dijeron donde vivía y que la amenaza la amplían al resto de sus familiares.En algunos casos, los mensajes amenazadores los enviaron vía audio, en donde se escuchan voces con acento centroamericano y en la que advierten que no se trata de un juego, asimismo, se adjudicaron el atentado realizado un día antes al chofer, ocurrido en la carretera que une a Cacahoatán con Tapachula.Ante este nuevo embate de los delincuentes, la decisión de este domingo incluyó cerrar las instalaciones de las terminales municipales, incluso la regional de Corto Recorrido, ubicada en Tapachula.Además, las colectivas fueron sacadas de esos lugares y escondidas en domicilios particulares, bodegas y otros espacios, para evitar que sean también atacadas.En esas terminales y calles aledañas se pudo apreciar a elementos de diversas corporaciones policíacas ara tratar de ubicar a cualquier persona sospechosa, pero aún sin resultados positivos.Hasta el cierre de la edición, los transportistas todavía no acodaban las acciones a seguir y solamente había la propuesta de ampliar la paralización de las unidades, al menos en la mitad del estado, hasta que existan las garantía mínimas de que no serán atacados. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello