Empresarios de Tapachula Denuncian Falta de Resultados de las Autoridades por el “Cobro de Piso”

* AFIRMAN QUE A UNA SEMANA DE LOS ATAQUES Y AMENAZAS EN CONTRA DE VARIOS SECTORES, COMO EL TRANSPORTISTA, AÚN NO HAY AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN, MIENTRAS SIGUEN SIENDO ACOSADOS POR LOS DELINCUENTES.

Tapachula, Chiapas; 18 de Diciembre de 2022.- «No es solo el pánico que se ha apoderado de la población, sino que el asunto es grave y va más lejos, ya que los empresarios de Tapachula ya están siendo amenazados con las extorsiones -llamadas popularmente cobro de piso- por parte del crimen organizado, cuyos delincuentes han estado presionando en busca de que cada día sean más las víctimas».

Así lo dio a conocer Aníbal Enríquez Núñez, secretario del grupo empresarial Procentro, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que ya hay denuncias ante las autoridades, en el sentido de que gente desconocida está tratando de obtener recursos por medio de la extorsión, con la amenaza de que, si alguien no cumple, le podría pasar cosas graves.

Este asunto no es nuevo en la región, ya que los transportistas ya han sido víctimas desde el año pasado, como ocurrió en la colonia Indeco, en Tapachula, y como también sucedió en Huixtla. En ambos casos el resultado fue fatal, porque los delincuentes llegaron hasta el homicidio, subrayó.

Asimismo, recientemente también ha habido amenazas de muerte a transportistas en los municipios de Tuxtla Chico y Cacahoatán, razón por la cual tuvieron que parar el servicio, pidiendo a las autoridades que den garantías en el desarrollo de sus actividades.

Agregó que los empresarios de Tapachula ya se han reunido con representantes del Gobierno para denunciar esa problemática, porque debido a ello mucha gente ya no va al centro de la Ciudad por el fundado temor existente y para no verse involucradas.

Añadió que son personas venidas de El Salvador la que está causando este problema, incluso la propia autoridad así lo ha reconocido. Sin embargo, el asunto se pone peor, pues hay indicios de que también personas de origen hondureño están haciendo lo mismo, por lo que el temor crece entre la población del Soconusco.

Sostuvo que por parte de las autoridades, dan la impresión de que ven con displicencia al “cobro de piso”.

«Todos se echan encima la bolita. Los cuerpos policíacos que deben garantizar la seguridad deberían buscar estrategias para enfrentar este problema, porque parece que no tienen ninguna voluntad política ni de mando para hacerlo”. EL ORBE / Nelson Bautista