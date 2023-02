Migrantes ya no Asistieron al Estadio Olímpico, ya una vez los Engañaron con sus Trámites, Afirman

En Lugar de los Salvoconductos que Buscaban, les Dieron un Documento con el que Pueden Permanecer 30 Días sin Salir de Chiapas, ¡Más de lo Mismo!

Tapachula, Chiapas; 08 de febrero del 2023.- La supuesta «atención» masiva que el Instituto Nacional de Migración (INM) implementó este martes en las instalaciones del Estadio Olímpico de Tapachula, al sur de la ciudad, fracasó 24 horas después, ya que los indocumentados no siguieron llegando porque dijeron que se trataba de una farsa, como las que ha hecho en otras ocasiones esa dependencia.

Al inicio, miles de personas en movilidad se concentraron en ese recinto deportivo, convocados por las autoridades del gobierno federal, porque supuestamente serían -por fin- atendidos sus reclamos de que les permitan seguir su camino hacia la frontera norte del país, luego de muchos de ellos lo han implorado durante más de un año. .

Así, se calcula que unos tres mil extranjeros entraron al estadio a lo largo del martes, aunque a su salida -muchas horas después- muchos expresaron su inconformidad ante el rotativo EL ORBE porque aseguraron que fueron literalmente engañados.



Gerson N, uno de los afectados, informó que los colocaron bien distribuidos y les tomaron fotos y videos, pero que en lugar del tan ansiado salvoconducto, solo le dieron un papel en el que dice que pueden estar en territorio nacional, pero sin salir de la entidad, en un plazo de 30 días, o sea, tal y como han estado durante muchos meses.Se cree que la intención era que el todavía comisionado del INM, el optometrista Francisco Garduño Yáñez, llegara a ese lugar y demostrara al mundo la humanitaria dependencia, ya que estaba prevista la llegada de altos funcionarios internacionales, pero no contaban con que se retrasarían un día.Ya en este miércoles, los migrantes se comunicaron unos con otros, decidieron ya no llegar al recinto deportivo y dejar plantadas a las autoridades, por lo que el lugar estaba literalmente vacío. Mientras, el parque central estaba abarrotado de migrantes varados que aún no comprenden el por qué los tienen en la ciudad sin poder avanzar.Los invitados internacionales llegaron en tres camionetas blancas al municipio fronterizo de Suchiate y recorrieron los 38 kilómetros hacia Tapachula, llegaron al Estadio, vieron lo desértico que estaba y se dieron la vuelta, sin bajar de las climatizadas unidades. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello