Hay Mala Calidad del Aire Debido a las Quemas e Incendios Forestales; Pide Rutilio Escandón Evitarlos

Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que debido a la quema de pastizales y los incendios forestales se registra una mala calidad del aire, por lo que insistió en el llamado a evitar estas malas prácticas que causan afectaciones al medio ambiente y a la población.

“Esto provoca el cambio climático y afecta la salud de todas y todos, además daña a la tierra, produce menos, hace que se sigan secando los ríos. Si no cuidamos este patrimonio podemos tener más pobreza”, expresó.

El mandatario enfatizó la importancia de hacer conciencia y no usar el fuego en las actividades agrícolas, porque además de empobrecer la tierra al reducir la cantidad y calidad de las cosechas, se corre el riesgo de provocar daños irreversibles a las riquezas naturales como la flora y la fauna, los ríos y todas las áreas verdes que caracterizan y representan una gran fortaleza de Chiapas.

“La riqueza de las áreas verdes hace que Chiapas cuente con una gran belleza natural, lo que le permite ser una entidad atractiva para el turismo, una actividad limpia que genera importantes ingresos económicos y que se refleja en el bienestar de las comunidades; así que el exhorto a las chiapanecas y los chiapanecos es que nos sumemos al cuidado de nuestros ecosistemas”, apuntó.

Finalmente, Escandón Cadenas sostuvo que, en el tema de incendios forestales, el mes de mayo es uno de los más peligrosos por las altas temperaturas y la sequía, por ello pidió extremar precauciones y no llevar a cabo las quemas de las parcelas, porque el fuego se puede salir de control y poner en peligro el patrimonio, la integridad, la salud y la vida de las personas. Boletín Oficial