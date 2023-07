Impresionante Recepción a Claudia Sheinbaum en Tapachula Se Reúne con Sectores Productivos de la Región Soconusco

Este Sábado Miles de Personas Acudieron al Palenque de la Feria Mesoamericana Para Apoyar a Claudia Sheinbaum.

* LA ASPIRANTE PRESIDENCIAL DE MORENA AFIRMÓ QUE CON LA FUERZA DEL PUEBLO ES POSIBLE CONTINUAR Y CONSOLIDAR EL TRABAJO REALIZADO POR LOS GOBIERNOS DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 08 de Julio del 2023.- Las instalaciones del Palenque de Gallos de la Feria Mesoamericana, uno de los más grandes del país, fue insuficiente para albergar a más de 10 mil personas que se dieron cita para recibir a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, y hoy fuerte aspirante a ser candidata a la Presidencia de la República.

Afuera del recinto quedaron otros miles que ya no pudieron ingresar, mientras que en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tapachula se tuvo que realizar un operativo especial para contener a la multitud que buscó, afanosamente, acercarse a la que pudiera ser en el futuro, la primera mujer Presidente de México.

Con lo ocurrido éste sábado en Tapachula, pareciera ser que los esfuerzos de los otros aspirantes en el interior del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), han sido en vano.

De plano no se podía pasar de la entrada al Aeropuerto a la camioneta que la trasladaría a al Palenque de la feria. Esos cuantos metros los realizó en alrededor de media hora y en el que se tomó infinidad de fotos con todos aquellos que decidieron irle a dar la bienvenida a Tapachula, uno de los municipios más marginados por parte de la Federación.

Precisamente a su llegada a las instalaciones de la feria, abrió su discurso al decir que ‘’solo el pueblo puede salvar al pueblo, y la esperanza se construye en la acción de todas y todos nosotros».

Durante una Asamblea Informativa impartida esta mañana en Tapachula, destacó que únicamente con el apoyo del pueblo se podrá lograr cerrar el camino a aquellos que solo buscan regresar al pasado de impunidad, corrupción y de privilegios, que por años afectaron a todo México.



‘’Durante 36 años hubo gobiernos que malbarataron los recursos y las empresas de la nación, y que empobrecieron al pueblo de México’’, comentó.En ese sentido, destacó que solo con la fuerza de las mujeres y de los hombres mexicanos es posible continuar y consolidar el trabajo realizado por los Gobiernos de la Cuarta Transformación, liderados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.“La continuidad significa seguir con los principios de nuestro movimiento, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, a través de los cuales se pueden seguir abriendo espacios para grandes derechos, como la educación pública, la atención médica de calidad, salarios y trabajos dignos, entre muchos otros que son parte esencial para gozar de mejores condiciones de vida», señaló.Recordó que, como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, impulsó la creación de la Universidad de la Salud o el Instituto Rosario Castellanos, la inversión histórica en movilidad, el apoyo “Mi Beca para Empezar”, entre otros.“Allá del otro lado está el pasado. Con la Cuarta Transformación y su continuidad es el futuro del bienestar del pueblo de México Allá es la oscuridad, la noche, son los privilegios, es la corrupción, aquí es la esperanza de seguir construyendo el destino, los sueños, el anhelo de hombres y mujeres mexicanas que todos los días construyen su patria’’, añadió.Así como la educación y la salud, Sheinbaum Pardo destacó que entre los grandes derechos del pueblo también es vital trabajar para que continúe la igualdad lograda hasta el momento, pues puntualizó, aunque falta aún mucho por hacer, no se pueden dar pasos hacia atrás.Al respecto, afirmó que ya se ha recorrido un gran camino en el cual no solo se han abierto las puertas para que las mujeres tengan una mayor participación en la vida pública de México, pues ‘’la transformación tiene rostro de mujer’’, sino que también esto se ha visto al dar pasos a favor de quienes por mucho tiempo fueron apartados como a los indígenas en Chiapas.Sheinbaum partió al mediodía a la Costa de Chiapas y, en el municipio de Tonalá, encabezó un segundo acto masivo similar, posteriormente pernoctará en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde tendrá una presentación. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello