Recorre ERA Zona Naval y Anuncia Apoyos a Pescadores; Yamil Melgar Inaugura Calles en la 11ª Oriente y 1ª Norte

El Mandatario Estregó Kits de Seguridad a Familias Dedicadas a la Pesca

Reconoció que la Pesca es un Motor de la Economía en la Costa y el Soconusco,

También Reconoció la Labor de la Zona Naval Para Proteger la Seguridad y la Soberanía Nacional

EL GOBERNADOR ENCABEZÓ LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA "PESCA POR EL BIENESTAR", AL TIEMPO DE AFIRMAR QUE FORTALECERÁ A ESTE SECTOR PRODUCTIVO.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó en Puerto Madero, Tapachula, la entrega de apoyos del programa Pesca por el Bienestar, donde subrayó que fortalecer este sector es una prioridad de su Gobierno.



Anunció que se duplicará el apoyo económico que actualmente reciben las y los pescadores, además de la entrega de kits con chaleco, brújula y luces de bengala, con el fin de impulsar la productividad y garantizar la seguridad de las familias dedicadas a esta actividad.“A partir de este bimestre, ustedes van a recibir el doble, van a tener más apoyos y luego voy a irme con las sociedades cooperativas y, en el trabajo conjunto, ustedes y nosotros, se los aseguro, su actividad económica tendrá un nuevo rostro. ¡Que vivan los pescadores de Chiapas!”, expresó el mandatario, quien estuvo acompañado de su esposa, Sofía Espinoza Abarca, y de su hija Grecia Ramírez Espinoza.Asimismo, reconoció que la pesca es un motor de la economía en la Costa y el Soconusco, por lo que dio a conocer la creación de la Secretaría de Pesca, que a partir del 1 de enero de 2026 tendrá sede en esta región, con el objetivo de garantizar mayor cercanía y atender de manera directa las necesidades del sector, en cumplimiento de uno de sus compromisos de ser un gobierno cercano.El Gobernador también informó sobre la inversión en maquinaria especializada para realizar trabajos de dragado y mantener limpias todas las bocabarras, lo que traerá mayores beneficios y un nuevo impulso al sector pesquero.Por su parte, la subsecretaria de Pesca y Acuacultura, Judith Torres Vera, destacó que gracias a la política humanista de esta administración, el apoyo Pesca por el Bienestar pasará de 500 a mil Pesos bimestrales, con el propósito de dignificar esta labor, fomentar una práctica responsable y reactivar la economía de las mujeres que también procesan productos del mar en los esteros.A su vez, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, resaltó que este programa no solo representa un respaldo económico para las y los pescadores, sino también una herramienta para dignificar la actividad, reducir la vulnerabilidad en temporadas de veda, impulsar la organización comunitaria y promover una pesca sustentable.En representación de las y los beneficiarios, el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras y Acuícolas Pescadores de la Frontera Sur, Alfredo SumozaBalanzar, reconoció el impulso del Gobernador para fortalecer al sector y reiteró su compromiso de continuar trabajando en conjunto por el bienestar común, buscando un equilibrio entre la productividad y la conservación de los ecosistemas marinos. Boletín OficialEduardo Ramírez Recorre el Buque ARM Chiapasy Reconoce Labor de la Zona NavalEl gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por el comandante de la 22 Zona Naval, Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo, y el comandante interino de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González, realizó un recorrido por el buque ARM Chiapas, destinado a labores de patrulla oceánica para proteger la seguridad y la soberanía nacional.En ese contexto, el mandatario agradeció al vicealmirante Santillán Murillo por su hospitalidad y el respaldo en las tareas de mantener la paz en Chiapas.Asimismo, reconoció y felicitó al capitán de Fragata, José Miguel Rodríguez Rosado, así como al personal de la Zona Naval que diariamente trabaja en esta embarcación para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Boletín Oficial