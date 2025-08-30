sábado, agosto 30, 2025

Con Calles Integrales, Seguimos Dando Resultados en Tapachula: Yamil Melgar

El Alcalde Refrendó su Compromiso con el Bienestar de las Familias Tapachultecas
Se Garantizan Vialidades Iluminadas, Seguras y Arborizadas Para los Peatones y Automovilistas

Al inaugurar la construcción de pavimentación integral de vialidades en la 11ª calle Oriente y 1ª avenida Norte de la colonia Centro, el presidente municipal, Yamil Melgar, destacó que dicha obra refleja el compromiso de su administración con el bienestar de las familias tapachultecas.
Junto a la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, dijo que con honestidad y sin improvisaciones, el Ayuntamiento de Tapachula continúa entregando vialidades modernas, seguras y con servicios completos que mejoran la calidad de vida y conectividad urbana, en lineamiento con las políticas públicas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez.

Acompañado por sus hijas María Paula y María Emilia, el edil Yamil Melgar precisó que se construyeron 529 metros lineales equivalentes a cinco cuadras, además del alumbrado público con 26 luminarias de 100 watts, que garantizarán calles iluminadas, seguras y arborizadas para los peatones y automovilistas.
“Y pensando en el futuro, realizamos la red de alcantarillado pluvial, que incluye la construcción de una boca de tormenta para prevenir inundaciones y evitar afectaciones en temporadas de lluvias, modernizando este sector de la ciudad que por muchos años permaneció en el abandono”, agregó.
Al dar a conocer la ficha técnica, el secretario de Obras Públicas, William Penagos Caballero, también se realizaron guarniciones, banquetas, así como señalamiento horizontal y vertical, que harán de estas vialidades un espacio ordenado y funcional que integró drenaje sanitario, descargas sanitarias, red de agua entubada y tomas domiciliarias, servicios básicos que representan salud y calidad de vida para las familias.
Al evento asistió la sexta regidora, Adriana Blas Solís; el empresario, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez; los vecinos Ángel Ávila Balboa y Julio Alberto Hernández García; entre otros servidores públicos e invitados. Boletín Oficial





