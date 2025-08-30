sábado, agosto 30, 2025

Urbanización y Uso Excesivo de Agroquímicos Elimina a Polinizadores

*Advierte Investigadora Evelyn Pinot.

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto del 2025.- “Los insectos polinizadores los hemos ido perdiendo en su gran diversidad por el uso de agroquímicos, pesticidas, por pérdida de hábitat y por la gran urbanización que tenemos, con la construcción de fraccionamientos por todos lados”, dio a conocer en entrevista, Evelyn Pinot,titular de los Polinizadores Urbanos.
Al ser abordada al término de una conferencia en la Universidad Autónoma de Chiapas, destacó la importancia de seguir impartiendo pláticas a los jóvenes para que conozcan los temas, pero sobre todo para que tengan una conexión con la naturaleza.

Por eso dijo que siguen dando pláticas en universidades, grupos sociales, incluso deportivos,con el objetivo de llegar al mayor número de población y hacer conciencia.
En cuanto al trabajo que han venido desarrollando en campo, manifestó que ya cuentan con 10 jardines para polinizadores, no están solo en la Ciudad de Tapachula, sino que también en comunidades alejadas de la cabecera municipal, como Puerto Madero; en otros municipios como Cacahoatán, específicamente en el ejido Faja de Oro, y en Tuxtla Chico, la idea es seguirlo expandiendo a municipios cercanos y a más lugares.
La también ambientalista recalcó,“todos podemos generar un cambio, todos podemos ayudar al medio ambiente, y hay que ser como estos jóvenes, comprometidos con nuestros ecosistemas, que de verdad quieren hacer algo bueno”.
Finalmente, hizo una invitación a que cualquier institución en la zona que se quiera sumar a este tema de “polinizadores urbanos”, de crear jardines para polinizadores, están en toda la disposición para colaborar.
De igual forma se encuentran en Facebook, Instagramy TikTok como «polinizadores urbanos», en donde los interesados pueden encontrarlos y hacer contacto. EL ORBE/ JC

