Disminuye la Fuerza Laboral de EEUU por Deportación de 1.2 Millones de Migrantes

Los Sectores más Afectados son la Agricultura, Pesca, Silvicultura, Construcción y el Sector de Servicios.

De Enero a Julio, las Redadas del ICE Provocaron la Repatriación de 1.2 Millones de Migrantes, Tanto con Estatus Legal Como sin él

Infinidad de Cosechas se han Echado a Perder Ante la Falta de Jornaleros Para Levantarlas

*DE ACUERDO A LA OFICINA DE ESTADÍSTICAS LABORALES DE ESTADOS UNIDOS, LA POLÍTICA ANTIINMIGRANTE DE TRUMP HA DEJADO SIN TRABAJADORES A DIVERSOS SECTORES PRODUCTIVOS.

Datos preliminares sugieren que más de 1.2 millones de inmigrantes desaparecieron de la fuerza laboral de Estados Unidos entre enero y julio, un indicio de que las políticas de deportación masiva del presidente Donald Trump tendrán un impacto significativo en la fuerza laboral del país.



Los inmigrantes representan casi 20 por ciento de la fuerza de trabajo estadunidense, según datos del censo analizados por el think tank Pew Research Center, y muchos trabajan en la agricultura, la pesca, la silvicultura, la construcción y el sector de servicios.Pero como resultado de la mano dura de Trump contra la inmigración, el número de migrantes en Estados Unidos, tanto con estatus legal como sin él, está disminuyendo, según el análisis del instituto.No está claro qué parte de ese descenso puede atribuirse directamente a las salidas voluntarias frente a las expulsiones dirigidas por el gobierno de Trump. Los datos sobre inmigrantes indocumentados son notoriamente difíciles de obtener debido a que no se declaran.El descenso de la participación de inmigrantes nacidos en el extranjero se refleja en los datos oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, que también estimó una caída de cerca de 1.2 millones de personas entre enero y julio.La pérdida de participación de los inmigrantes en la mano de obra estadunidense coincide con un descenso general de la población inmigrante del país.Trump hizo campaña con la promesa de deportar a millones de inmigrantes en Estados Unidos y utilizó datos falsos para afirmar que los indocumentados estaban “quitando” puestos de trabajo a los ciudadanos estadunidenses.Aproximadamente 45 por ciento de los inmigrantes que trabajan en EE. UU. lo hacen en la agricultura, la pesca o la silvicultura. La participación en estos puestos de trabajo ha disminuido desde que la Administración ordenó a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) que llevara a cabo redadas de deportación.“Tenemos una gran cantidad de mano de obra indocumentada”, declaró la directora de defensa de los trabajadores agrícolas del Ministerio Nacional de Trabajadores Agrícolas, Elizabeth Rodriguez, a Associated Press. Añadió: “Hemos visto que ICE se dirige especialmente a las obras de construcción e intentan atacar los talleres mecánicos y de reparación”.Asimismo, Rodriguez dijo que muchas cosechas se habían “[echado] a perder” durante la temporada de melones y sandías en mayo debido al menor número de trabajadores.El año pasado, los agentes de ICE acudieron a las granjas para llevar a cabo redadas de inmigración, lo que podría ahuyentar a otros jornaleros de sus puestos de trabajo.La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo en un comunicado: “No hay escasez de mentes y manos estadunidenses para hacer crecer nuestra fuerza de trabajo, y la agenda del presidente Trump para crear empleos para los trabajadores estadunidenses representa el compromiso de esta Administración para capitalizar ese potencial en bruto mientras cumplimos con nuestro mandato de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración”.Otros sectores, como el de la construcción, también se han enfrentado a la escasez de trabajadores a raíz de las medidas migratorias de Trump. Aproximadamente 30 por ciento de los obreros de la construcción son inmigrantes, según Pew.