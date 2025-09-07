Miles de Personas Protestan en Calles de Estados Unidos

* Rechazan Redadas Antimigrantes y el Despliegue de Fuerzas de Seguridad.

* Organizaciones de Derechos Humanos Señalan que el Gobierno de Trump ha Detenido a Residentes de Clase Trabajadora, Migrantes y Personas sin Hogar.

* El Presidente Trump Declaró que Desplegará Tropas de la Guardia Nacional Para Combatir el Crimen en Chicago

* En Georgia, en una Planta de Hyundai, Agentes Federales Detuvieron a 475 Personas, la Mayoría Ciudadanos Surcoreanos.

En Washington D.C., miles de personas salieron a las calles este sábado 6 de septiembre para protestar contra lo que describen como una ocupación de su ciudad. Organizaciones en defensa de los derechos humanos, migrantes en situación irregular y residentes han denunciado detenciones arbitrarias, vigilancia masiva y el uso desproporcionado de la fuerza en barrios de clase trabajadora.



1 de 1

La protesta fue convocada por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, alarmadas por la presencia de tropas federales en las calles de la ciudad. En su convocatoria señalaron que las fuerzas enviadas por el Gobierno de Donald Trump han “acosado, vigilado y detenido a residentes de clase trabajadora, migrantes y personas sin hogar”.El comunicado de las organizaciones detalló que “miles han sido detenidos o acosados simplemente por vivir sus vidas diarias”.La intervención federal en Washington D.C. se produjo tres semanas atrás, cuando Trump tomó el control de la Policía Metropolitana, desplegó cientos de agentes federales y activó a unos 800 efectivos de la Guardia Nacional. La medida fue amparada en una cláusula de la Ley de Autonomía que rige el autogobierno de la capital desde 1973.A raíz de esta disposición de la Casa Blanca, miles de manifestantes exigieron al presidente estadounidense poner fin al despliegue de tropas de la Guardia Nacional que patrullan las calles de la capital.Bajo el lema “Todos Somos DC”, los manifestantes incluyeron reclamos de migrantes en situación irregular y se pudieron leer pancartas con mensajes como “Trump debe irse ahora”, “Libertad para DC” y “Resistamos la tiranía”.El presidente Trump justificó el despliegue al afirmar que la ciudad estaba siendo asolada por el crimen. Desde la Casa Blanca informaron que se habían realizado más de 600 arrestos, incluyendo detenciones de personas migrantes en situación de irregularidad.El presidente no limitó sus medidas a la capital. El martes, Trump anunció que también desplegará tropas de la Guardia Nacional para combatir el crimen en Chicago, la tercera ciudad más grande del país.Redadas en una planta de Hyundai en GeorgiaEn paralelo a los despliegues militares, la administración Trump intensificó las redadas en lugares de trabajo. La más destacada ocurrió en Georgia, en una planta de Hyundai donde se fabrican vehículos eléctricos.Allí, cientos de agentes federales detuvieron a 475 personas, la mayoría de ellos ciudadanos surcoreanos. El operativo fue descrito por Steven Schrank, agente principal de Investigaciones de Seguridad Nacional en Georgia, como “la mayor operación de cumplimiento de la ley en un solo sitio” en dos décadas.Los detenidos incluían personas que habían ingresado legalmente pero con visas vencidas, así como trabajadores bajo programas de exención de visa que no permitían empleo en Estados Unidos.