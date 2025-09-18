Transportistas de la Costa y Soconusco Exigen Piso Parejo y Combate al Pirataje

Choferes Afirman que Agentes de Vialidad de Cacahoatán los Obligan a Transitar Aislados de la Zona Centro

——-

Señalan a Sitio de Taxis “Azteca” de Orquestar la Persecución al Transporte Urbano de Tapachula

——-

En Huixtla, Exigen Operativos Contra el Transporte Irregular o “Pirata”

*TAXISTAS DE TAPACHULA DENUNCIAN ACOSOS POR PARTE DE ELEMENTOS DE VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CACAHOATÁN, CUANDO REALIZAN CORRIDAS ESPECIALES.

Tapachula, Chiapas 17 de Septiembre del 2025.- Transportista piden piso parejo a autoridades de transporte, ya que cuando las unidades colectivas de Tapachula entran a dejar un pasaje a Cacahoatán, solo lo pueden hacer en ciertas calles que les indican las autoridades municipales de esa localidad. Mientras que el transporte que entra de Cacahoatán a Tapachula, transita por cualquier vialidad, y hasta base tienen en el centro de esta ciudad.



1 de 7

Por la mañana de este miércoles, cientos de taxistas en sus unidades, iniciaron un recorrido para realizar una manifestación pacífica, partiendo de la base del sitio de radio Radiotaxis Cristóbal Colón en la Colonia Francisco Villa para dirigirse al centro de la ciudad, y pasar por la terminal que ellos consideran irregular e improvisada de unidades del Sitio Independencia y Guadalupano sobre la 2ª. avenida norte entre 5ª. y 7ª Poniente.El corrido finalizó frente a la terminal del sitio Azteca ubicada en la 8ª. Avenida Norte entre 13ª. Y 15ª calle poniente de esta misma ciudad.En entrevista, José Luis Martínez Carpio, vocero de la Coalición de Radiotaxis de Defensa del Transporte de Tapachula, denunció que en Cacahoatán han tenido muchos problemas para poder ir a dejar algún pasaje. Ya que las autoridades municipales de ese lugar los obligan a transitar por ciertas calles, ya que de lo contrario los infraccionan.“Lo que queremos es que haya piso parejo para todos, que haya respeto y que se respete las reglas del juego, el reglamento, y el llamado a las autoridades para una mesa de diálogo, es lo que se está buscando”, subrayó.Denunció que mientras los taxistas de Tapachula son perseguidos cuando dejan pasaje en Cacahotán. Aquí en Tapachula se les da entrada a todos, lo cual ha provocado una anarquía.El dirigente transportista también señaló al sitio Azteca, de ser el que ha presionado a las autoridades locales de Cacahoatán, para que los transportistas de Tapachula sean infraccionados cuando llegan a esa localidad fronteriza.En esta manifestación participaron los choferes de unidades pertenecientes a la Coalición de Radiotaxis del Frente de Transporte de Tapachula AC, conformada por: Cristóbal Colón, Móvil Car, Titanium, Taxitel, Taxis en Línea, TX88 y Radio Taxis Ejecutivos entre otros, sin que se presentará algún incidente mayor. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.Secretaria de Transporte RealizóOperativo a los Verdaderos ConcesionariosHuixtla, Chiapas; 17 de Septiembre.- En días pasado la Secretaría de Transporte realizó un operativo en la entrada de Huixtla, en contra de los socios concesionarios.Este operativo no fue aplicado para los piratas, lideres corruptos como Sergio Toledo, Oscar Morgan, Miguel Ángel Figueroa, Francisco Blas, han solapado a los taxis piratas extorsionando a los choferes de los concesionarios para que trabajen bajo la complicidad de la coordinación de transporte de Tapachula.Hasta el momento ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto, igualmente no se realizan operativos para los mototaxis, ahora se están multiplicando los piratas, los que no están concesionados.Los socios de transporte manifiestan que es necesario un consentimiento para choferes viejos que dejaron parte de su vida tras del volante y no a personas que no tienen nada que hacer en los taxis. Entre ellos, Ramón Vázquez Canizalez, Salvador Almanza, Martha Marbey, Cristina Aragón, Mario Cruz, Maritza Guillén, Miraney Misael Ángel López, Patricio León, Rosa María Borraz, Roberto Domínguez, Blanca Bernive, Karina José Beltrán, Rutilio Coronado. Personas que nunca han sido taxistas, pero aportaron de cincuenta a cien mil pesos a los líderes corruptos quienes nunca entregaron el dinero a la Secretaría del Transporte.Es por ello, que solicitan una investigación a los líderes del transporte y que los castiguen con cárcel. EL ORBE/José Ángel López